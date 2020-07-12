США періодично накладає все жорсткіші санкції проти Ірану через злочинний режим. Попри це ісламська країна вирішує збільшити обсяги видобутку нафти.

Іран буде розвивати нафтову промисловість

Іран налаштований розвивати свою нафтову промисловість, незважаючи на санкції, введені проти країни, заявив міністр нафти Ірану Біджан Зангане в ефірі національного телебачення, передає Investing з посиланням на Reuters.

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Ми не будемо здаватися ні за яких обставин. Ми повинні збільшити свою потужність, щоб при необхідності з повною силою ми могли вийти на ринок і відродити свою частку ринку,

– сказав Зангане.

Новий контракт в Ірані

Міністр виступив перед підписанням контракту на суму 294 мільйони доларів між Національною іранською нафтовою компанією та іранською фірмою "Персія нафта і газ" на розробку нафтового родовища Яран, яке ділиться з сусіднім Іраком родовищем Меджон.

Угода спрямована на видобуток 39,5 мільйона барелів нафти з нафтового родовища Яран у провінції Хузестан на південному заході Ірану, повідомляє іранське міністерство нафти Міністерства нафти SHANA.

Наслідки санкцій на нафтову промисловість Ірану

Після того як США вийшли з ядерної угоди та наклали санкції на Іран, експорт країни оцінюється в 100-200 тисяч барелів на день, що менше на 2,5 мільйона у порівнянні з квітнем 2018.

Виробництво сировини Ірану скоротилося вдвічі до приблизно 2 мільйонів барелів.

Конфлікт США та Ірану, нагадаємо, особливо загострився з початку січня 2020, коли в Іраку за наказом Трампа вбили іранського генерала Сулеймані. Відтоді країни регулярно обмінюються різкими заявами.