JPMorgan зробив ставку на ріст біткойну: що прогнозують
У JPMorgan назвали три причини, чому біткойн ростиме в довготерміновій перспективі. Детальніше про це читайте на Фінанси 24.
JPMorgan, інвестиційний банківський гігант з капіталізацією в 316 мільярдів доларів, заявив, що потенційний довгостроковий ріст для біткойнів є "суттєвим", пише Cointelegraph. Ця нова оптимістична позиція щодо домінуючої криптовалюти з’явилася після того, як PayPal дозволив своїм користувачам купувати та продавати криптовалюти.
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Однією з причин, чому біткойн ростиме, є його конкуренція із золотом.
Потенційний довгостроковий ріст біткойна буде значним, якщо він буде більш інтенсивно конкурувати із золотом як "альтернативною" валютою. Ми так вважаємо, враховуючи, що міленіали з часом стануть більш важливою складовою всесвіту інвесторів,
– йдеться у звіті.
Аналітики зазначили, що поки що є величезний розрив між золотом та біткойном. Щонайменше 2,6 трильйона зберігаються у фондах, що торгуються на біржі золотом, а ринкова капіталізація біткойна становить 240 мільярдів доларів.
JPMorgan називають на три основні причини для росту біткойна:
- Біткойн повинен зрости в 10 разів, щоб відповідати розміру інвестиціям в золото.
- Криптовалюти мають високу корисність. Ними можна розплатитися, а переслати кошти у біткойні займе набагато менше часу, ніж це можна зробити за допомогою фізичного золота.
- Міленіали, які з часом займатимуть більшу частку серед інвесторів, більш прихильні до криптовалют.