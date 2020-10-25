У JPMorgan назвали три причини, чому біткойн ростиме в довготерміновій перспективі. Детальніше про це читайте на Фінанси 24.

JPMorgan, інвестиційний банківський гігант з капіталізацією в 316 мільярдів доларів, заявив, що потенційний довгостроковий ріст для біткойнів є "суттєвим", пише Cointelegraph. Ця нова оптимістична позиція щодо домінуючої криптовалюти з’явилася після того, як PayPal дозволив своїм користувачам купувати та продавати криптовалюти.

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Однією з причин, чому біткойн ростиме, є його конкуренція із золотом.

Потенційний довгостроковий ріст біткойна буде значним, якщо він буде більш інтенсивно конкурувати із золотом як "альтернативною" валютою. Ми так вважаємо, враховуючи, що міленіали з часом стануть більш важливою складовою всесвіту інвесторів,

– йдеться у звіті.

Аналітики зазначили, що поки що є величезний розрив між золотом та біткойном. Щонайменше 2,6 трильйона зберігаються у фондах, що торгуються на біржі золотом, а ринкова капіталізація біткойна становить 240 мільярдів доларів.

JPMorgan називають на три основні причини для росту біткойна: