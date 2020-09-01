Акції Tesla як і капіталізація рекордно ростуть. Компанія оголосила про намір залучити ще 5 мільярдів доларів на акціях, а Ілон Маск став третьою найбагатшою людиною світу.

У вівторок Tesla представила свою найбільшу програму продажу нових акцій як публічна компанія, прагнучи заробити на зростаючому інтересі Уолл-стріт до виробника електромобілів. Хочуть залучити до 5 мільярдів доларів, повідомляє Reuters.

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Про відповідний крок компанія заявила одразу після вступу в дію спліту акцій "5 за 1". За цей рік компанія збільшила вартість своїх акцій майже в 6 разів.



Акції Tesla з початку року зросли майже в 6 разів / Libertex

Що таке спліт акцій? Це збільшення кількості акцій корпорації, що знаходяться в обігу. Якщо в обігу у компанії був 1 мільйон акцій, і спліт проводиться за відношенням 2:1, то в компанії буде 2 мільйони акцій, а кожен власник 100 акцій, володітиме 200.

Для чого компанії гроші

Tesla прагне масово розширити виробництво своїх автомобілів і побудувати нові заводи поблизу Берліна та Остіна (штат Техас). Компанія також планує запустити нові лінійки транспортних засобів, включаючи напів вантажівку під назвою Tesla Semi та її футуристичний Cybertruck.

Крейг Ірвін, аналітик Roth Capital Partners, сказав, що намір компанії збільшити капітал не став несподіванкою.

Їм будуть потрібні гроші на всі об'єкти, які вони будують, і нові ініціативи щодо зростання,

– сказав Ірвін.

Десять найбільших банків, серед яких Goldman Sachs, Bank of America Securities, Citigroup Global Markets та Morgan Stanley, будуть продавати акції компанії.

Ринкова капіталізація Tesla

З ринковою капіталізацією, яка зараз становить близько 465 мільярдів доларів, компанія Tesla в липні стала найбільшою автомобільною компанією у світі і сприяла збільшенню статків засновника компанії Ілона Маска. Наразі вони налічують близько 115 мільярдів доларів, що ставить Маска на третє місце багатіїв світу після Безоса та Гейтса.

Цікаво, що протягом останнього року Маск неодноразово запевняв інвесторів, що Tesla не потрібно буде збирати більше грошей на дорогі ініціативи з розширення чи сплачувати борги.