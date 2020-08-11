Президент Федерального резервного банку Міннеаполісу Ніл Кашкарі заявив, що американська економіка потребує більш жорсткого карантину, ніж минулого разу, якщо США хочуть перемогти пандемію коронавірусу.

Влада США повинна ввести карантин "для всіх громадян, окрім справді важливих робітників" строком до шести тижнів. Про це Кашкарі разом із Майклом Т. Остерхолмом, професором і директором Центру інфекційних досліджень і політики захворювань при Університеті Міннесоти написав у статті для американського видання The New York Times, повідомляє CNBC.

Актуально: Чому економіка України відстала від Польщі: пояснення Кабміну

Чому березневий карантин був неефективний: пояснення експертів

За словами Кашкарі та Остерхолма, березнева ізоляція, введена після того, як коронавірус перетворився в пандемію, була недостатньо жорсткою. Це призвело до того, що США відстали від інших країн у питанні стримування поширення COVID-19.

Те, що ми пережили, виглядає як розминка перед набагато серйознішою катастрофою. Щоб ізоляція була ефективною, вони повинна бути максимально повною і строгою. Якщо ми не захочемо ухвалити такі жорсткі карантинні заходи, то, ймовірно, ще до того, як вакцина стане доступною, слід очікувати на ще більшу смертність від коронавірусу. У результаті економіка країни відновлюватиметься повільніше, бізнес ще більше постраждає, а рівень безробіття тільки зростатиме,

– йдеться у статті для The New York Times.

Кашкарі та Остерхолм заявили, що усі попередні зусилля влади щодо стримування поширення пандемії не були строгими, оскільки у США й далі щодня фіксуються 17 нових випадків за добу на 100 тисяч осіб. Водночас, понад 160 тисяч смертей пов'язані з COVID-19.

Якщо ми діятимо агресивно, то створений нами потенціал підтримає відновлення економіки, як це відбувається в інших країнах. У результаті діти зможуть безпроблемно відвідувати заняття у школі, а громадяни США - особисто проголосувати в листопаді. Немає компромісу між здоров'ям і економікою, тому що і те й інше зараз залежить від вірусу. Історія суворо засудить нас, якщо ми втратимо цю рятувальну для життя й економіки можливість вчинити правильно цього разу,

– мовиться у статті Кашкарі та Остерхолма.

Також цікаво: Майбутнє долара США: провідний стратег спрогнозував, що буде з валютою до кінця 2020 року

Основні втрати США під час пандемії коронавірусу

Під час першого введення карантину закриття підприємств різних сфер призвело до втрати близько 20 мільйонів робочих місць. Лише половину з них вдалося відновити в процесі перезапуску економіки США. Конгрес втрутився в процес економічного відновлення, через що державний борг зріс на 3 трильйони доларів до 26,5 трильйона доларів.

Міри стримування коронавірусу, введені владою США, знизили економічну активність у країні, через що ВВП у другому кварталі 2020 року знизилося на 32,9% у перерахунку за повний рік.