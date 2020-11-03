На шляху до cashless: чому Китай може стати першим безготівковим суспільством раніше, ніж Швеція
Чотири з п’яти транзакцій у Китаї припадають саме на мобільні платежі, про що свідчать дані першого звіту China Fintech. Таким чином, азійська країна знаходиться на шляху до того, щоб стати першою у світі безготівковою економікою.
Дослідження China Fintech демонструє останні тенденції і майбутній вектор розвитку однієї з найбільших екосистем фінансових технологій – китайської, пише Finextra.
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Китай – світовий FinTech-регіон
Згідно з даними дослідження, 87% китайських користувачів використовують фінтех-послуги. Так, обсяг ринку мобільних платежів у 2019 році в країні становив 29 трильйонів доларів.
Окрім того, Китай готовий відкрити власну фінансову систему іноземним користувачам. Тому країна планує запуск першої у світі національної віртуальної валюти. У результаті сектор фінансових технологій держави може мати серйозний вплив на світовий фінансовий ринок.
Останні FinTech-інновації Китаю
- Народний банк Китаю оголосив про запуск електронних платежів у цифровій валюті (DCEP) до кінця 2020 року.
- Ant Group, дочірня компанія холдингу Alibaba, готується до найбільшого за всю історію IPO. У результаті китайський ринок IPO може встановити новий історичний максимум, зрісши до 503 мільярдів юаней, за даними Bloomberg.
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Як розвиватиметься FinTech у Китаї: прогнози
У Китаї доволі розвинені мобільні платежі. Станом на сьогодні вони становлять більше, ніж половина вартості всіх безготівкових платежів країни.
У звіті China Fintech вказано і про величезний потенціал зростання онлайн-управління капіталом.
Також китайському ринку прогнозують справжній бум такої сфери, як InsurTech. Сьогодні страхові виплати онлайн у регіоні становлять тільки 8% від загальної ринкової вартості, тому цю індустрію чекає тривалий шлях розвитку. Однак, згідно з різними аналітичними оцінками, саме сфера InsurTech Китаю наздожене і навіть випередить США до середини 2030-х років. У результаті КНР стане найбільшим ринок страхування світу.
Експерти переконані, що пандемія коронавірусу, яка змінила платіжні звички споживачів, тільки пришвидшить зростання FinTech-індустрії Китаю. Цей фактор дасть змогу перетворити азійську країну у перше у світі безготівкове суспільство.
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