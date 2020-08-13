Через погіршення відносин між Китаєм та США, у КНР бояться, що її відріжуть від глобальної доларової системи. Які це матиме наслідки, читайте на Фінанси 24.

Різні сценарії наслідків фінансової війни між Китаєм та США обговорюють вже доволі довго. Але саме зараз найгірший із сценаріїв – блокування Китаю від долара – став можливим, пише Reuters.

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Місія "посилити юань"

Через ці загрози у Китаї лунають заклики щодо посилення національної валюти юаня. Таким чином, хочуть зменшити свою залежність від американського долара.

Деякі економісти навіть поширили ідею в майбутньому поставити ціну на експортну вакцину від COVID-19 в юанях, а не доларах, щоб обійти розрахунок в них.

Інтернаціоналізація юанів раніше була б корисною. Тепер вона стає необхідною,

– сказав економіст Шуанг Дін.

Експерт додав, що загроза фінансового "роз'єднання" Китаю та США стає актуальною. Хоча повне відокремлення двох найбільших світових економік малоймовірне, адміністрація Трампа наполягає на частковій розв'язці ключових областей, пов'язаних з торгівлею, технологіями та фінансовою діяльністю.

Вашингтон вже почав це робити, ввівши заборони щодо китайських програм TikTok і WeChat. Очікують, що напередодні виборів 3 листопада напруга посилиться.

Широка фінансова війна вже почалася... найсмертельніша тактика ще не застосовується,

– заявив економіст Ю Йондінг.

Економіст додав, що за найгіршого сценарію, США конфіскує американські активи у Китаї. Він назвав американських лідерів "екстремістами", через що такий сценарій цілком ймовірний.

Інвесторам приготуватися

Аналітики зазначають, що будь-який крок Вашингтона відрізати Китай від доларової системи або продаж великої частини американської заборгованості може загрожувати фінансовим ринкам та завдавати шкоди світовій економіці.

Старший аналітик Фанг Сінхай, заявив, що Китай є вразливим до американських санкцій, і він повинен зробити "ранню" та "реальну" підготовку.

Ми повинні подумки підготуватися до того, що США можуть вигнати Китай із системи розрахунків з доларом,

– сказав економіст Гуан Тао.

Наразі у Китаї намагаються розширити торгівлю юанями та поставити цю валюту в пріоритеті при інвестуванні. Проте, поки що ці дії виглядають слабкими.

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Китай повинен інтернаціоналізувати свою валюту, але цьому можуть перешкодити країни, які як і США,засуджують дії Китаю щодо Гонконгу (йдеться про закон про національну безпеку) та приховуванні коронавірусу.

У першому кварталі частка юанів у світових валютних резервах перевищила 2%. У червні він також обігнав швейцарський франк, ставши п'ятою найбільш часто використовуваною валютою для міжнародних платежів, із часткою 1,76%, повідомляє SWIFT.