У Китаї за допомогою лотереї визначили людей, яким роздали цифрові гроші на суму в 1,5 мільйона доларів. Навіщо це зробили, читайте на Фінанси 24.

Влада китайського міста Шеньчжень розпочала видавати понад 10 мільйонів юанів (1,49 мільйона доларів) в рамках випробувань нової цифрової валюти. Про це пише The Guardian.

Актуально Курс біткойна до долара, гривні та євро зростає: прогноз на тиждень

Що відомо про програму

Майже 2 мільйони людей захотіли взяти участь у програмі. Але відібрали лише 50 тисяч випадковим чином. Щасливчики отримали "червоний пакет" вартістю 200 юанів (приблизно 30 доларів), щоб витратити їх у 3 800 торгових точках у районі Луоху.

Учасники повинні завантажити офіційний цифровий додаток Renminbi, який ще не доступний для загального користування, щоб отримати валюту для покупок протягом цього тижня.

Навіщо вводять цифрову валюту

Влада Шеньчженю заявила, що останнє випробування цифрової валюти було спрямоване на стимулювання споживчих витрат. Це сприятиме економічному відновленню Китаю після пандемії коронавірусу.

У квітні кілька міст, включаючи Шеньчжень, розпочали пробне впровадження цифрових валют у місцеву валютну систему, включаючи виплату заробітної плати державним службовцям.

Валюта підтримується Державним китайським Народним банком Китаю і є частиною урядового плану перейти до безготівкового суспільства. Цифрові валюти значно легше контролювати, ніж паперові гроші. Цифрові платежі в Китаї вже є широко розповсюдженою і дедалі важливішою частиною споживчої економіки, в основному за допомогою програм, керованих технологічними фірмами TenCent та AliPay.

Цікаво Як розбагатіти на біткойні: досвід найуспішніших криптобагатіїв

Представник Народного банку Китаю Фан Іфей заявив у понеділок на конференції фінансових служб, що серед можливих методів транзакцій є сканери штрих-коду та розпізнавання обличчя.