Пандемія вплинула на ринок автомобілів у всьому світу, в тому числі й Китаї. Як криза вплинула на попит та що прогнозують далі, читайте на Фінанси 24.

Очікується, що китайський автомобільний ринок, найбільший у світі, зросте, але лише трохи протягом найближчих п'яти років. Про це повідомив провідний орган автопромисловості країни, пише Reuters.

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Наступні п'ять років стануть ключовим періодом трансформації та модернізації галузі,

– заявив Лі Шаохуа, керівник Китайської асоціації автомобільних виробників (CAAM).

CAAM прогнозує, що продажі автомобілів у Китаї досягнуть близько 27,75 мільйона автомобілів у 2025 році, у порівнянні з 25,77 мільйона одиниць у 2019 році.

Хоча продажі зросли за останні місяці, CAAM прогнозує, що вони впадуть приблизно на 10% протягом усього 2020 року, оскільки пандемія COVID-19 сильно вдарила по ринку на початку року.

Найбільші компанії автовиробників у Китаї

Китайськими традиційними виробниками автомобілів "великої четвірки" є SAIC Motor, Dongfeng, FAW та Chang'an. Серед інших виробників автомобілів також є Geely, Beijing Automotive Group, Brilliance Automotive, Guangzhou Automobile Group, Great Wall, BYD, Chery та Jianghuai (JAC).