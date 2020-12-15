Автор популярної книги "Багатий тато, Бідний тато" прогнозує, що ціна біткойна може рухатися у напрямку 50 тисяч доларів, і заохочує людей купувати криптовалюту зараз.

Прогноз для біткойна

Роберт Кійосакі радить інвесторам та прихильникам криптовалют купувати біткойн, поки той не перетнув позначку у 20 тисяч доларів. Адже на думку автора його ціна може злетіти до 50 тисяч доларів вже наступного року.

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Про це Кійосакі написав на своїй сторінці у Twitter, за якою слідкують 1,4 мільйона людей, повідомляє Coinlist.

Радий, що купив біткойн. Наступна зупинка на 50 тисячах доларів. Хвиля інституційних грошей прийде у 2021 році. Купуйте, поки дешевше 20 тисяч доларів. Якщо ви упустили біткойн, купуйте срібло… Яскраве майбутнє чекає золото, срібло, біткойн і підприємців,

– написав Кійосакі.

Чому ціна біткойну ростиме

Популярний фінансист вважає, що приплив коштів інституційних інвесторів стане каталізатором, який підштовхує ціну біткойна до 50 тисяч доларів.

MicroStrategy, Square та Guggenheim за останні кілька місяців інвестували на ринок біткойну мільйони доларів. До того ж такі мільйонні вливання на ринок криптовалют – лише початок.

Яка ціна біткойна зараз

Ціна біткойна була стабільною, попри недавній відкат. Криптовалюта втратила понад 1 000 доларів за тиждень і торгувалася в районі 18 тисяч доларів, але ціна відновилася протягом вихідних і зараз торгується на рівні 19 150 доларів.

Якщо біткойн втримається на цьому рівні, то найближчим часом може перетнути наступні точки опору: 19 500 та 19 800 доларів, вважають аналітики.

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Не біткойном єдиним

Роберт Кійосакі також оптимістично оцінює інші активи, такі як золото та срібло. Він заохочує інвесторів придбати ці активи, оскільки їх ціна може зрости протягом найближчих місяців.