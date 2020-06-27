У 2020 ВВП України впаде на 8,2%. До докарантинного рівня розвитку Україна повернеться лише у 2024 році.

Що прогнозує МВФ для України

Рівень ВВП в Україні наприкінці 2021 року буде на 6% нижчим, ніж був у 2019. Про це розповів Йоста Люнгман, постійний представник МВФ в Україні, передає Новое время.

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У Фонді вважають, що економіка Україна зможе повернутися до рівня розвитку 2019 року лише у 2024.

Нагадаємо, що МВФ погіршив прогноз для падіння ВВП України у 2020 році. Вважають, Що цьогоріч Україна втратить 8,2%. Для порівняння, в Україні вважають, що падіння складе близько 5%. Щодо 2021 в МВФ вважають, що економіка України відновиться на 1,1% (раніше прогнозували 3,6%).

Співпраця України з МВФ

Раніше Україна очікувала на 3-річну програму EFF на загальну суму 8 мільярдів доларів. Проте в МВФ згодом відмовили від цієї програми і запропонували іншу на суму 5 мільярдів доларів.

У червні Україна та МВФ підписали меморандум щодо 1,5-річної програми stand by. Йоста Люнгман додав, що серед пріоритетних цілей співпраці України з МВФ є боротьба з корупцією, реформа митної та податкової служб, проведення судової реформи, сприяння процесу приватизації та розвиток фінансового сектора.