Валюта – це не лише інструмент для зберігання грошей, але й можливість заробити. Як знайти, коли потрібно купити, а коли продати долар, євро чи іншу іноземну валюту, читайте на Фінанси 24.

При купівлі/продажу валюти завжди потрібно мати валютну стратегію і дотримуватися її. Про це розповів фінансист, партнер iplan.ua Василь Матій на вебінарі "FinUpDate Випуск 10 Інвестиції без кордонів і при будь-якому штормі", пише finance.ua.

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Як вибрати: продавати чи купувати

Експерт заявив, що валютна стратегія полягає в тому, що наші заощадження та інвестиції мають бути розподілені в різних валютах в деяких пропорціях.

Приймаючи рішення купувати валюту або продавати, ми повинні не реагувати на сигнали ринку, намагаючись повсякчас стежити за ним і вгадати його напрямок. Найкраще керуватися фактами – яку частину нашого валютного портфеля займає та чи інша валюта або актив,

– заявив він.

Відповідно, якщо якась валюта починає займати значно більшу частину портфеля, ніж частина, яку ми визначили в нашій стратегії, то варто продавати переоцінену валюту на користь недооціненою, щоб зберегти цей статус-кво.

Диверсифікація або "не клади всі яйця в один кошик"

Принцип диверсифікації варто застосовувати не лише до валют, але й до інших активів. Якщо ви хочете бути інвестором, то завжди варто розподіляти свої інвестиції між різними акціями, металами тощо чи навіть різними активами.

В такому випадку ви мінімізуєте для себе ризики втратити гроші, а шанс на успіх зросте в кілька разів.