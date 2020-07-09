Китайський транспортний конгломерат DiDi збирає спеціальну цільову команду для розроблення та впровадження на своїй платформі тестової версії криптовалюти Центрального банку Китаю.

Компанія налагодила стратегічне партнерство з Навчально-дослідним інститутом цифрової валюти Народного банку Китаю (НБК), повідомляє Coindesk із покликанням на слова прессекретаря DiDi. Така співпраця має на меті пришвидшити впровадження системи електронних платежів у віртуальній валюті DCEP.

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Що передбачає проєкт з впровадження цифрової валюти DCEP

Робоча група DiDi розроблятиме й реалізовуватиме пілотний проєкт платіжної системи з використанням цифрової валюти DCEP.

Співпраця транспортної компанії з фінансовим регулятором Китаю – одне з найголовніших досягнень підприємства. DiDi матиме змогу налагодити зв’язок онлайн і офлайн секторів китайської економіки.

Уряд КНР прагне підтримувати розвиток секторів реальної економіки за допомогою інноваційних фінансових сервісів.

Поки деталі пілотного проєкту не повідомляють. Однак ініціатива може стати одним із перших реальних застосувань державної криптовалюти Китаю. Адже DiDi надає послуги таксі, оренди автомобілів і велосипедів, а також є сервісом з доставки для понад 500 мільйонів користувачів країни.

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Хто ще візьме участь в тестуванні державної криптовалюти Китаю