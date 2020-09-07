Сімейні публічні компанії, акції яких розміщені на біржі, упродовж перших шести місяців 2020 року приблизно на 300 пунктів перевершили підприємства інших сфер за зростанням власної ринкової вартості.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із покликанням на дані дослідницького інституту Credit Suisse (CRSI). За інформацією організації, сімейний бізнес продемонстрував кращі показники у всіх регіонах і секторах економіки.

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Сімейний бізнес в умовах пандемії

У CRSI зазначили, що пандемія коронавірусу мала сильний вплив на зростання світових фондових ринків. Однак сімейні компанії мають низку захисних факторів, завдяки яким вони можуть демонструвати високі результати своєї діяльності навіть у періоди ринкової напруженості.

CRSI провів опитування 200 сімейних компаній і виявив, що вони менше стурбовані своїм майбутнім, ніж несімейні підприємства. У період пандемії вони також рідше тимчасово звільняли своїх співробітників і більше уваги приділяли соціальній політиці.

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У дослідницькій організації також наголосили, що зростання виручки сімейних компаній з 2006 року на понад 200 базисних пунктів перевищувало показник інших компаній.

У дослідженні наголошується, що сімейні компанії демонструють вищі результати в сфері захисту навколишнього середовища, соціального і корпоративного управління (ESG).