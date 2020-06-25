У четвер, 25 червня 2020 року, європейські фондові ринки продемонстрували різні біржові значення після різкого падіння напередодні. Попри це, споживацькі настрої у Німеччині поліпшилися.

За даними Investing.com, німецький фондовий індекс DAX зріс на 0,1%. Ф’ючерси на французький CAC 40, в основному, ніяк не змінилися, а британський FTSE 100 впав на 0,4%.

До теми: Друга хвиля пандемії таки налякала фондові ринки: найважливіше за 25 червня

Споживацькі настрої поліпшуються

Згідно з даними німецької дослідницької компанії GfK, настрої споживачів найбільшої економіки Європи, Німеччини, покращилися. Зокрема, цей показник за липень становить -9,6 у порівнянні з попередніми прогнозами, у яких йшлося про значення в -12. У червні такий показник становив взагалі -18,6.

Увага учасників ринків буде прикута на результати засідання Комітету з питань грошово-кредитної політики Європейського центрального банку. У рамках зустрічі заплановано ухвалення програми екстрених закупівель для боротьби з коронавірусом на 600 мільярдів євро.

Падіння фондових ринків напередодні: що стало причиною

У середу, 24 червня, основні європейські фондові індекси знизилися приблизно на 3%. У цей час на Уолл-стріт теж спостерігався найгірший день торгів за останні два тижні: промисловий індекс Доу-Джонса опустився на понад 700 пунктів.

Тригером для такого різкого обвалу на фондових ринках став прогноз Міжнародного валютного фонду про зниження економіки у 2020 році. У МВФ заявили, що пандемія коронавірусу завдала більшої шкоди світовій економіці, ніж вважалося раніше.

За прогнозами організації, обсяг світового виробництва знизиться на 4,9% до кінця 2020 року. У квітні експерти передбачали, що цей показник знизиться на 3%.

Ще одним фактором, який призвів до стрімкого падіння фондових індексів, є стрибок випадків коронавірусу у США, особливо у штатах, де було знято обмеження достроково. Губернатори Нью-Йорка, Нью-Джерсі та Коннектикуту заявили, що жителі штатів з високою кількістю хворих на COVID-19, які прибувають до вищеназваних штатів, повинні перебувати на самоізоляції впродовж 14 днів.

Наслідки коронавірусу: 20 тисяч британців в авіагалузі можуть втратити роботу через коронавірус

Новини корпоративної сфери Європи