У п'ятницю, 2 жовтня 2020 року, ризикові активи фінансового ринку відзначилися падінням. Нафта, валюти країн, що розвивають, акції знизилися в ціні після повідомлення, що в Дональда Трампа і його дружини Меланії Трамп виявили коронавірус.

Фінанси24 розібралися, як змінилася вартість ризикових активів сьогодні після новини Дональда трампа про хворобу.

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Ціни на дорогоцінні метали

У п'ятницю вранці вартість грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркські біржі Comex знизилася на 0,17% (3,2 долара), досягнувши 1913,1 долара за тройську унцію.

на нью-йоркські біржі Comex знизилася на 0,17% (3,2 долара), досягнувши 1913,1 долара за тройську унцію. Грудневий ф'ючерс на срібло теж подешевшав, знизившись на 1,34% до 23,93 долара за унцію.

Курси валют

Долар США почав падати в ціні по відношенню до єни, знизившись до 104,95 єни зі 105,55 єни напередодні. Ще до публікації в Twitter повідомлення Дональда Трампа про підтвердження у нього коронавірусу американський долар помітно зміцнювався в парі з єною.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Ціни на нафту

Ціни на нафту впали ще більше. Загалом сировина еталонних марок подешевшала майже до 3%.

Грудневі ф'ючерси на нафту Brent впали в ціні на 3,05% до 39,77 долара за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI подешевшали на 2,84% до 37,62 долара за барель.

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Фондовий ринок

На тлі новини про хворобу Трампа ключові європейські фондові індекси продемонстрували різноспрямовані значення.