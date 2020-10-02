Коронавірус у Трампа обвалив курс долара до єни та ціни на нафту: наскільки все серйозно
У п'ятницю, 2 жовтня 2020 року, ризикові активи фінансового ринку відзначилися падінням. Нафта, валюти країн, що розвивають, акції знизилися в ціні після повідомлення, що в Дональда Трампа і його дружини Меланії Трамп виявили коронавірус.
Фінанси24 розібралися, як змінилася вартість ризикових активів сьогодні після новини Дональда трампа про хворобу.
Новини валютного ринку України: Гривня продовжує дешевшати: який курс в обмінниках у містах України
Ціни на дорогоцінні метали
- У п'ятницю вранці вартість грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркські біржі Comex знизилася на 0,17% (3,2 долара), досягнувши 1913,1 долара за тройську унцію.
- Грудневий ф'ючерс на срібло теж подешевшав, знизившись на 1,34% до 23,93 долара за унцію.
Курси валют
Долар США почав падати в ціні по відношенню до єни, знизившись до 104,95 єни зі 105,55 єни напередодні. Ще до публікації в Twitter повідомлення Дональда Трампа про підтвердження у нього коронавірусу американський долар помітно зміцнювався в парі з єною.
Ціни на нафту
Ціни на нафту впали ще більше. Загалом сировина еталонних марок подешевшала майже до 3%.
- Грудневі ф'ючерси на нафту Brent впали в ціні на 3,05% до 39,77 долара за барель.
- Ф'ючерси на американську нафту WTI подешевшали на 2,84% до 37,62 долара за барель.
До теми: Нафта різко подорожчає у 2021: як зробити вигідну інвестицію
Фондовий ринок
На тлі новини про хворобу Трампа ключові європейські фондові індекси продемонстрували різноспрямовані значення.
- Наприклад, ф'ючерсний контракт німецького індексу DAX торгувався на 1,2% нижче ніж напередодні.
- Французький CAC 40 впав на 1,4%.
- Британський індекс широкого ринку FTSE 100 опустився на 1,3%.