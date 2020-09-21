У понеділок, 21 вересня 2020 року, світові фондові індекси впали на тлі зростання кількості хворих на коронавірус. Зокрема, Франція, Іспанія та Велика Британія повідомили про тисячі нових випадків COVID-19, встановлених упродовж вихідних.

Такі невтішні дані викликали побоювання на ринках щодо виникнення другої хвилі коронавірусу, яка може призвести до введення більш жорсткого карантину, повідомляє Markets Insider.

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Найбільше впали європейські фондові індекси після найбільшого спалаху коронавірусу за останні тижні. Зокрема, у Великій Британії зафіксували 899 нових випадків, у Франції – понад 10 тисяч, а в Іспанії – понад 14 тисяч.

Як змінилися основні фондові індекси Європи

Німецький DAX опустився на 2,5%.

опустився на 2,5%. Британський FTSE 100 впав на 2,9%.

впав на 2,9%. Індекс широкого ринку Euro Stoxx 50 знизився на 2,3%.

Окрім того, курс євро теж впав щодо долара США.

За словами Джеффрі Халлі, старшого аналітика з ринків в OANDA, новий локдаун у Європі, введений через нову хвилю коронавірусу, "погіршить ситуацію для інвесторів".

Новий скандал на ринку Європи

Регіональний фондовий індекс ще більше знизився через масштабне падіння вартості акцій європейських банків. Цінні папери провідних фінустанов Європи різко подешевшали через повідомлення про те, що вони приховували високі суми підозрілих транзакцій упродовж майже двох років.

Акції HSBC впали на 4,4%, досягнувши 25-річного мінімуму.

впали на 4,4%, досягнувши 25-річного мінімуму. Цінні папери британського банку Standard Chartered опустилися на 4,2%.

опустилися на 4,2%. Активи Deutsche Bank втратили 5,7% на момент відкриття сесії торгів у понеділок, 21 вересня.

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Ситуація на фондовому ринку США

Головні фондові індекси США – Доу-Джонса, S&P 500 і Nasdaq 100 – опустилися на рівні 1%-1,4%. Таким чином, падіння ринку, яке спостерігається впродовж останніх трьох тижнів, може продовжитися ще й цього тижня.

З великою надією очікуючи новин про успіхи у розробці вакцини від коронавірусу, інвестори, натомість, ще більше розчарувалися, коли представники компанії AstraZeneca заявили, що клінічне тестування їхнього препарату зупинено.

Випробування вакцини від коронавірусу британсько-шведського фармацевтичного підприємства було тимчасово зупинено після того, як одного з учасників тестування було госпіталізовано. Зокрема, у волонтера діагностували захворювання, що викликає запалення спинного мозку.

Напружена геополітична ситуація

В суботу, 19 вересня, у Міністерстві торгівлі Китаю виступили зі зверненням, у якому вони звинуватили Сполучені Штати у булінгу.

Якщо США наполягатимуть на своєму, Китай буде змушений вжити заходи для рішучого захисту законних прав й інтересів китайських компаній,

– йдеться в повідомленні Міністерства, яке опублікувало видання The Guardian.

Зокрема, тут мовиться про рішення президента США Дональда Трампа щодо американського бізнесу відеосервісу TikTok. Однак у неділю Трамп таки "благословив" угоду між китайською ByteDance, власницею соцмережі, та технологічним гігантом Oracle.