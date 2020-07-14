В Україні хочуть відкрити ринок віртуальних активів. Окрім законопроєкту, готуються внести зміни до Податкового кодексу.

14 липня заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Борняков та президент Асоціації "Блокчейн Україна" (БАУ) Михайло Чобанян підписали меморандум про спільну роботу над внесенням змін до Податкового кодексу, що відкриє ринок віртуальних активів та заразом легалізує криптовалюту. Про це повідомила пресслужба Міністерства.

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Закон про віртуальні активи

У червні в Раді зареєстрували проєкт закону №3637 "Про віртуальні активи", який розробили спільно Мінцифри, депутатське об’єднання Blockchain4Ukraine та БАУ. Його вже внесли в порядок денний.

Якщо після прийняття профільного закону №3637 не внести зміни до Податкового кодексу, це призведе не до відкриття ринку, а до полювання на індустрію з різними трактуваннями податкових зобов'язань. Тому Мінцифри разом з блокчейн-спільнотою вже розробляє законопроєкт, який дозволить ці зміни внести,

– зазначають у пресслужбі.

Також меморандум передбачає співпрацю щодо:

️погодження з міжнародними стандартами та рекомендаціями щодо запобігання відмиванню коштів і фінансуванню тероризму стосовно віртуальних активів;

️розробки державної стратегії стимулювання розвитку сфери та створення інвестиційних умов для ведення бізнесу в Україні;

️створення концепції та умов транспарентності державних процедур і розвитку інструментів суспільного моніторингу;

️створення концепції впровадження технології блокчейн у роботу державних реєстрів та інституцій України.

У пресслужбі підкреслили важливість залучення БАУ до роботи над законом, адже таким чином бізнес долучається, а правове поле не нав'язане державою.