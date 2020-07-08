Криптовалюта Cardano зросла в ціні, ставши 6 на ринку криптовалют за розміром капіталізації. Причини читайте на Фінанси 24.

Ціна Cardano (ADA) зросла з 0,074 до 0,137 долара, більш ніж на 85% всього за 10 днів. Ця криптовалюта обігнала Bitcoin SV і стала шостою найбільшою криптовалютою за ринковою капіталізацією, пише Cointelegraph.

Криптовалюти за ринковою капіталізацією / CoinMarketCap.com

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Три фактори, ймовірно, спричинили інтенсивний ріст Cardano протягом останніх 10 днів. Потенційними каталізаторами є нова модернізація Shelley, сприятлива структура ринку та швидке зростання ринку децентралізованих фінансів (DeFi).

Чому модернізація Shelley настільки важлива для Cardano

Cardano відрізняється від відомого всім біткойна. Його не майнять. Оновлення Shelley перетворює Cardano в дійсно децентралізований блокчейн, побудований на консенсусі Proof-of-Stake.

Анонсують подальшу децентралізацію криптовалюті, зазначаючи, що коли модернізація Shelley завершиться, то Cardano буде в 50-100 разів більш децентралізованим, ніж інші блокчейн-мережі.

Cardano перейшла свою багаторічну верхню межу

Майже два роки криптовалюта не могла перейти межу в 0,107 долара. Кожен раз, як криптовалюта наближалася до цієї ціни, вона різко падала. Востаннє таке було у березні, коли криптовалюта обвалилася на 71%. Тепер їй вдалося подолати цю позначку.

Графік цін Cardano

Сприятлива ринкова структура Cardano та відсутність чіткого рівня опору вище 0,17 долара, ймовірно, привернули увагу трейдерів.

Зростання ринку DeFi

Ринок DeFi на Ethereum стрімко росте, перевищивши 2 мільярди доларів загальної вартості. У своєму недавньому твіті засновник Cardano Чарльз Хоскінсон натякнув, що криптовалюта незабаром може стати ключовим гравцем у просторі DeFi.

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Блокчейн-мережа Cardano є структурно достатньо ефективною для роботи з масштабними програмами DeFi. Якщо це трапиться, то Cardano знову зросте в найближчій перспективі.