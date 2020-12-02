Розробник криптовалюти соціальної мережі Facebook – Libra association – провела ребрендинг. Організація хоче відсторонитися від початкової моделі, яку розкритикували світові регулятори.

Консорціум Libra Association, який створила компанія Facebook, змінив назву на Diem Association, про що повідомляє пресслужба проєкту. У результаті назва криптовалюти Libra, яку планують випустити в січні 2021 року, змінилася на Diem.

Diem. A new name for a new day, when it’s easy, secure, and affordable to send money anywhere.



Together, we’re building a trusted, #innovative financial network for people and businesses around the world.



Come see our work: https://t.co/SKGuO1eagJ pic.twitter.com/grgtUUT3LL — Diem Association (@DiemAssociation) December 1, 2020

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Чому Libra змінила назву

Виконавчий директор консорціуму Стюарт Леві стверджує, що попередня назва – Libra – пов’язана з ранніми етапами створення проєкту, які доволі негативно оцінили представники криптоспільноти та фінансові регулятори. Тому спеціалісти організації різко змінили напрямок розвитку ініціативи зі створення криптовалюти соцмережі.

Нова назва повинна підкреслити оновлену та спрощену структуру платформи. У назві використане латинське слово "diem" – "день". Як відомо, є такий крилатий вислів Carpe diem, що перекладається, як "використовуй мить, що маєш зараз", "лови момент".

Коли відбудеться запуск Diem? Консорціум випустить стейблкойн Diem відразу після отримання ліцензії від Управління нагляду за операціями фінансового ринку Швейцарії. Водночас, Стюарт Леві не назвав орієнтовні строки запуску токена. Однак раніше видання Financial Times повідомляло, що це має статися вже у січні 2021 року.

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