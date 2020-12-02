Уже не Libra: у криптовалюти Facebook змінилася назва
Розробник криптовалюти соціальної мережі Facebook – Libra association – провела ребрендинг. Організація хоче відсторонитися від початкової моделі, яку розкритикували світові регулятори.
Консорціум Libra Association, який створила компанія Facebook, змінив назву на Diem Association, про що повідомляє пресслужба проєкту. У результаті назва криптовалюти Libra, яку планують випустити в січні 2021 року, змінилася на Diem.
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Чому Libra змінила назву
Виконавчий директор консорціуму Стюарт Леві стверджує, що попередня назва – Libra – пов’язана з ранніми етапами створення проєкту, які доволі негативно оцінили представники криптоспільноти та фінансові регулятори. Тому спеціалісти організації різко змінили напрямок розвитку ініціативи зі створення криптовалюти соцмережі.
Нова назва повинна підкреслити оновлену та спрощену структуру платформи. У назві використане латинське слово "diem" – "день". Як відомо, є такий крилатий вислів Carpe diem, що перекладається, як "використовуй мить, що маєш зараз", "лови момент".
Коли відбудеться запуск Diem?Консорціум випустить стейблкойн Diem відразу після отримання ліцензії від Управління нагляду за операціями фінансового ринку Швейцарії. Водночас, Стюарт Леві не назвав орієнтовні строки запуску токена. Однак раніше видання Financial Times повідомляло, що це має статися вже у січні 2021 року.
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Криптовалюта Facebook: що відомо про цей актив
- У червні 2019 року Facebook оголосила про початок тестування Libra. Партнерами техногіганта стали 27 компаній, які об’єднані в некомерційну організацію. З-поміж таких підприємств: Visa, Mastercard, Uber, eBay і Spotify.
- Проєкт криптовалюти зіштовхнувся з різкою критикою з боку низки світових фінансових регуляторів та навіть політиків.
- У квітні 2020 року представники консорціуму повідомили, що врахували всі побоювання, пов’язані з токенами Libra, які хочуть прив’язати до кошика основних валют. Усі страхи стосуються того, що криптовалюта Facebook може створити конкуренцію національним валютам. Тому асоціація вирішила випустити ще й токени, прив’язані до конкретних валют, наприклад, до долара чи євро.
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