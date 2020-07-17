Незважаючи на постійну нестачу обізнаності в сфері, законодавці США приділяють цій галузі значно більше увагу, ніж будь-коли, вважають керівники кількох торговельних асоціацій, орієнтованих на криптовалюту.

Кілька ключових лобістів криптовалюти і блокчейнів у Вашингтоні підтвердили, що законотворці в США більш детально вивчають сферу криптовалюти з боку регулювання, пише Cointelegraph.

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Засновник і президент Палати цифрової комерції Періанна Боргінг зазначила, що пандемія змусила Конгрес придивитися до нових технологій для грошей.

Ми спостерігали величезну зміну ставлення до технології блокчейн в Конгресі з моменту початку поширення пандемії. До цієї риторики приєдналося майже 180 людей. Пандемія змусила конгрес стати цифровим,

– розповіла Боргінг.

Виконавча директорка Асоціації блокчейну Крістін Сміт також відзначила перспективні зміни, тим більше що минулого року анонсування Libra зустріли "алергічною реакцією". Сміт сказала: "Зараз серед політиків існує консенсус щодо того, що модернізувати наші гроші є хорошою ідеєю, і це – прогрес".

Експерти додають, що те, що 5-6 років тому було гіпотетичним, тепер стає можливим.

Чи змінять регулювання криптовалюти в США

Сміт зазначає, що через вибори восени, всі інші питання в Конгресі радше на паузі. Але з іншого боку, люди, які стоять біля керма регулювання цієї сфери, вселяють надію на подальший прогрес.

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Борінг додала, що законодавців просто потрібно включити у цей світ криптовалют.

Всі пам'ятають, коли вони отримали свій перший біткойн. Тож давайте зробимо це для Конгресу,

– сказала вона.