У п’ятницю, 4 грудня 2020 року, Стів Возняк, співзасновників Apple, представив блокчейн-проєкт Efforce і токен WOZX. Усього за 4 дні ціна криптовалюти продемонструвала стрімке зростання.

Зокрема, вартість токену збільшилася відразу на 1250%, пише РБК. Водночас, варто зазначити, що монети WOZX додали на криптовалютну біржу HBTC 3 грудня.

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Проєкт Efforce: що про нього відомо

Це блокчейн-майданчик, мета якого – допомогти "зеленому" бізнесу реалізувати рішення з модернізації енергопостачання. Компанія Стіва Возняка була зареєстрована на Мальті ще у 2019 році й відтоді функціонувала в тестовому режимі.

Платформа має власний токен WOZX. Згідно із задумом засновників стартапу, користувачі купуватимуть цю криптовалюту, а отримані за неї кошти буде спрямовано на розвиток проєктів "зеленого" бізнесу.

Такий вид фінансування дасть змогу компаніям впроваджувати рішення, які підвищують ефективність використання електроенергії, що, своєю чергою, допоможе бізнесу економити гроші. Частина з цих коштів направлятиметься власникам токена WOZX.

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Перші результати торгів на біржі

За день до релізу, 3 грудня, токен WOZX додали на криптовалютну біржу HBTC. Відтоді ціни криптовалюти зросла на 1250% – із 0,1 долара до 1,26 долара за монету.

Криптовалюта також доступна і на децентралізованому майданчику Uniswap. Однак на цій платформі торгуються однойменні токени-клони WOZX.

Згідно з інформацією офіційного блогу Efforce, на цьому тижні очікується лістинг на торговельному майданчику Bithumb Global.