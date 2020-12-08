Стів Возняк запустив блокчейн-проєкт і криптовалюту: токен подорожчав на 1250% всього за 4 дні
У п’ятницю, 4 грудня 2020 року, Стів Возняк, співзасновників Apple, представив блокчейн-проєкт Efforce і токен WOZX. Усього за 4 дні ціна криптовалюти продемонструвала стрімке зростання.
Зокрема, вартість токену збільшилася відразу на 1250%, пише РБК. Водночас, варто зазначити, що монети WOZX додали на криптовалютну біржу HBTC 3 грудня.
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Проєкт Efforce: що про нього відомо
Це блокчейн-майданчик, мета якого – допомогти "зеленому" бізнесу реалізувати рішення з модернізації енергопостачання. Компанія Стіва Возняка була зареєстрована на Мальті ще у 2019 році й відтоді функціонувала в тестовому режимі.
Такий вид фінансування дасть змогу компаніям впроваджувати рішення, які підвищують ефективність використання електроенергії, що, своєю чергою, допоможе бізнесу економити гроші. Частина з цих коштів направлятиметься власникам токена WOZX.
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Перші результати торгів на біржі
За день до релізу, 3 грудня, токен WOZX додали на криптовалютну біржу HBTC. Відтоді ціни криптовалюти зросла на 1250% – із 0,1 долара до 1,26 долара за монету.
Криптовалюта також доступна і на децентралізованому майданчику Uniswap. Однак на цій платформі торгуються однойменні токени-клони WOZX.
Згідно з інформацією офіційного блогу Efforce, на цьому тижні очікується лістинг на торговельному майданчику Bithumb Global.
Хто такий Стів Возняк?Це конструктор одного із перших комп’ютерів світу. У 1976 році Стів Возняк разом із Стівом Джобсом заснували Apple Computer. У 1985 році Возняк покинув посаду віцепрезидента цієї компанії. Натомість він став консультантом компанії, за що отримує символічну зарплату. Окрім того, Возняк володіє пакетом акцій техногіганта.
Після припинення постійної діяльності в Apple, він заснув низку інших технологічних компаній. Так, однієї з них було підприємство CL-9, що займалося розробленням систем віддаленого доступу для використання в побутових комп’ютерах (проіснувало до кінця 1989 року).
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