Криптовалюти чи фондовий ринок: що перспективніше для інвестора
Кожен інвестор зіштовхується з необхідністю вибору, що стосується того чи іншого сегмента ринку. Водночас, як фондовий ринок, так і сфера криптовалют надають багато цікавих можливостей для накопичення коштів.
Як отримати максимальний прибуток, коли фондовий ринок штормить, та про переваги галузі цифрових валют – дізнайтеся в матеріалі 24 каналу.
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Різноспрямований рух
Останнім часом експерти відзначають цікавий тренд: котирування акцій і основних криптовалют перебувають у протилежному один до одного напрямку. Коли акції падають в ціні, цифрові валюти, навпаки, зростають.
Така тенденція стала більш виразною в період пандемії коронавірусу. Тоді фондові індекси день у день оновлювали локальні мінімуми, а криптовалюти, наприклад, Bitcoin (BTC), навпаки, різко зросли в ціні.
Корекція на фондовому ринку – що потрібно знати?Це зміна курсу акцій у бік, зворотній тренду. У випадку з обвалом фондового ринку США у березні 2020 року, корекція визначалася як 10-відсоткове зниження одного з основних американських фондових індексів – як правило, S&P 500 або промислового індексу Доу-Джонса – у перерахунку за рік. Зокрема, цьогоріч S&P 500 опустився на понад 30% з березня по квітень. Однак уже в червні показник повністю компенсував втрачене і відновив тенденцію зростання.
Сьогодні Bitcoin знаходиться біля позначки у 12000 доларів, оновивши максимум літа 2019 року і дійшовши 17 серпня 2020 року до рівня у 12400 доларів. Загалом, з початку 2020 року ціна Bitcoin зросла на 50%.
Вагомою причиною цікавості учасників ринку криптовалютами є ослаблення американського долара щодо основних валют. Це пояснюється не тільки економічними наслідками пандемії, але і монетарною політикою Федеральної резервної системи (ФРС) США, яка утримує ставки на рекордно низькому рівні.
Перспективи криптовалютного ринку
Попри те, що останнім часом криптовалютний і фондовий ринки можуть демонструвати різноспрямовану динаміку, між ними зберігається кореляція. Досить часто вона спостерігається в періоди затишшя між знаковими для обох індустрій новинами.
На хвилі зростання біткойна інші криптовалюти також можуть продемонструвати позитивну динаміку. А це означає, що трейдери зможуть заробити на зростанні цих активів.
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Як заробляти на крипторинку: зручний сервіс для трейдингу
Щоб отримати прибуток на криптовалютному ринку потрібно врахувати багато чинників. Важливим з-поміж них є правильний вибір торгової платформи, яка повинна бути стабільною, простою і зручною для криптотрейдингу. Одним із таких трейдингових майданчиків є Libertex, яким користуються понад 2,2 мільйона трейдерів з понад 120 країн світу.
Ця платформа має багато міжнародних нагород. Вона отримала широке визнання як початківців, так і професійних трейдерів. З-поміж її ключових переваг:
- зручний інтерфейс;
- вбудовані інструменти аналізу ринку;
- актуальна стрічка новин;
- можливість пройти коротке навчання в самому додатку.
Як стати успішним трейдером: з чого почати і до кого звернутися
Окрім вибору торгової платформи, важливо вибрати правильний інструмент для вкладення коштів і напрям угоди. Для цього потрібно уважно вивчити ситуацію на ринку і спрогнозувати динаміку котирувань обраного вами активу.
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