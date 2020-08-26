Кожен інвестор зіштовхується з необхідністю вибору, що стосується того чи іншого сегмента ринку. Водночас, як фондовий ринок, так і сфера криптовалют надають багато цікавих можливостей для накопичення коштів.

Як отримати максимальний прибуток, коли фондовий ринок штормить, та про переваги галузі цифрових валют – дізнайтеся в матеріалі 24 каналу.

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Різноспрямований рух

Останнім часом експерти відзначають цікавий тренд: котирування акцій і основних криптовалют перебувають у протилежному один до одного напрямку. Коли акції падають в ціні, цифрові валюти, навпаки, зростають.

Така тенденція стала більш виразною в період пандемії коронавірусу. Тоді фондові індекси день у день оновлювали локальні мінімуми, а криптовалюти, наприклад, Bitcoin (BTC), навпаки, різко зросли в ціні.

Корекція на фондовому ринку – що потрібно знати? Це зміна курсу акцій у бік, зворотній тренду. У випадку з обвалом фондового ринку США у березні 2020 року, корекція визначалася як 10-відсоткове зниження одного з основних американських фондових індексів – як правило, S&P 500 або промислового індексу Доу-Джонса – у перерахунку за рік. Зокрема, цьогоріч S&P 500 опустився на понад 30% з березня по квітень. Однак уже в червні показник повністю компенсував втрачене і відновив тенденцію зростання.