Станом на понеділок, 27 липня 2020 року, ціни біткойна (BTC) та Ethereum активно зростають. Капіталізація ринку вперше з лютого перевищила 300 мільярдів доларів.

Курс біткойна піднявся вище, ніж 10 тисяч доларів за одну одиницю криптовалюти, пише РБК. Станом на 13:08 за київським часом понеділка, 27 липня, вартість першої криптовалюти становить 10 220, 27 долара за один BTC.



5 найдорожчих криптовалют / Список Coinmarketcap

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Як змінилася ціна біткойна: останні дані

Однак ціна монети досягала і 10 300 долара. Таким чином, упродовж доби біткойн зріс на 5,5%. Обсяг торги криптовалютою за останні 24 години збільшився майже на 50% – до 24 мільярда доларів. Частка BTC на ринку криптовалют становить 61,4%.



Динаміка ціни біткойна / Графік Coinmarketcap

Альткойни теж подорожчали

Упродовж останніх днів найбільше зростання курсу продемонстрував Ethereum. За останню добу курс криптовалюти збільшився на 7,2% і станом на сьогодні, 27 липня, становить понад 324 доларів. Раніше Ethereum торгувався на такому рівні в червні 2019 року.



Динаміка ціни Ethereum / Графік Coinmarketcap

Токен XRP (Ripple), навпаки, продемонстрував слабку динаміку зростання курсу. Вартість криптовалюти нині знаходиться в "червоній зоні". Зокрема, упродовж доби XRP подешевшав на 1,5% – до 0,215 долара за одну одиницю. Поки ціна монети не може досягти своєї рекордної позначки у 0,235 долара, встановленої в лютому цього року.



Динаміка ціни XRP / Графік Coinmarketcap

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Що таке альткойни? Так називають всі криптовалюти, окрім біткойна. Сьогодні нараховується понад 3 тисячі альткойнів. Найпопулярнішими є Ethereum, Litecoin, Tether, XRP, Monero.

Фінансові показники крипторинку

З-поміж 100 криптовалют за розміром ринкової капіталізації найбільший приріст продемонстрував токен Elrond – збільшився за добу відразу на 38%.

– збільшився за добу відразу на 38%. Рекордно подешевшав альткойн Band Protocol : за добу знизився на 17%.

: за добу знизився на 17%. Капіталізація криптовалютного ринку досягла 306 мільярдів доларів. Найбільшим у цьому році показником загальної вартості крипторинку було число у 308 мільярдів доларів, встановлене в лютому цього року.

Прогнози аналітиків

На минулому тижні аналітик Чарльз Едвардс прогнозував, що ціна біткойна зросте вдвічі, як мінімум. Однак це відбудеться, якщо американські банки почнуть вкладати в криптовалюту власні активи. Компанії, своєю чергою, можуть також інвестувати в цифрові валюти або використовувати ці активи для хеджування ризиків.