ВВП Великої Британії падає швидше, ніж прогнозували. За перший квартал відзвітували 2,2% падіння ВВП.

Економіка Великобританії скоротилася найбільше з 1979 року. На початку 2020 року британці та британський бізнес скоротили свої витрати, що ніби зупинило економіку, передає Investing. Таке спричинив коронавірус та реакція урядом на нього введенням карантину.

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ВВП Великобританії падає

ВВП за перший квартал (січень-березень) 2020 року знизився на 2,2%, повідомляє Управління національної статистики (ОНС). Раніше різні експерти в опитуванні Reuters зійшлися на прогнозі у 2% падіння. Таким чином реальність показала гірші показники, ніж могли прогнозувати експерти.

Як Британія виходитиме з кризи

Прем'єр-міністр Борис Джонсон викладе свій план щодо прискорення відновлення економіки Великобританії пізніше у вівторок, коли він пообіцяє прискорити 5 мільярдів фунтів (6,13 мільярда доларів) інвестицій в інфраструктуру.

Економіка Великої Британії може скоротитися на 20% у першій половині 2020 року, Банк Англії заявив на початку цього місяця, коли повний ефект від закриття завдав шкоди більшості секторам економіки у квітні-червні. Міністерство внутрішніх справ заявило, що спад в економіці цього року може бути найгіршим за три століття.

Британці мало витрачають

Дані показали, що британці почали дуже мало витрачати – найменше, починаючи з 1950-х років, коли ці дані почали вести.

Блокування більшості підприємств 23 березня означало, що британці витрачали, навіть якщо хотіли,

– заявив Томас П'ю, британський економіст з питань капітальної економіки.

Коефіцієнт заощаджень домогосподарств зріс до 8,6% у першому кварталі з 6,6% в кінці 2019 року.

Раніше ONS підрахував, що економіка Великобританії скоротилася на рекордні 20,4% у квітні з березня, але останнім часом спостерігаються деякі ознаки відновлення.



У ONS також заявили, що дефіцит поточного рахунку Великобританії в перші три місяці 2020 року збільшився більше, ніж очікувалося.

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Дефіцит платіжного балансу – давнє занепокоєння для інвесторів, оскільки він робить Британію залежною від іноземного надходження готівки – зріс до 21,1 мільярда фунтів (25,9 мільярда доларів) у першому кварталі, порівняно з середнім прогнозом 15,4 мільярда фунтів у Reuters (опитування економістів).