Куди вкласти гроші, щоб не лише їх не втратити, але й заробити? Це питання хвилює багатьох, хоча однозначної відповіді тут немає. Водночас важливо розуміти, що інвестиційні рішення та їхня ефективність залежать від низки факторів.

Одним із них є строк вкладення коштів або, як ще кажуть, горизонт інвестування. Залежно від вашого віку, горизонт буде різним. Як ефективно інвестувати – дізнайтеся в матеріалі 24 каналу.

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Куди вкласти гроші у 20 років?

Якщо ви переступили межу у 20 років, але вам ще не виповнилося 30-ти, перед вами відкрито багато можливостей. Ви можете вибрати будь-яку професію і змінити її кілька разів, вкласти гроші в більш ризиковані активи або спробувати створити власний бізнес. Одним словом, з 20 до 30 років ви цілком можете дозволити собі ризикувати, а строк ваших інвестицій може бути доволі тривалим.

Опанувати професію трейдера

Вкладення в освіту мають довгий термін окупності. Ви не відразу заробите стільки, щоб компенсувати все, що витратите на вашу нову спеціальність. Однак якщо ви хочете опанувати прибуткову професію, тоді цей варіант вам підійде. Адже трейдинг є одним із перспективних освітніх напрямів. Це заняття не тільки дасть змогу працювати в режимі онлайн із будь-якого місця, де є інтернет, але й може принести вам хороший дохід.

Криптовалюти

У світі існують сотні різних криптовалют. Їхня вартість сильно коливається, тому ці активи зараховують до досить ризикованих фінансових інструментів. Однак вони можуть збільшити ваш капітал у десятки разів, якщо правильно в них інвестувати.

Особливу увагу тут слід звернути на правила управління капіталом і розподілити власні вкладення на різні криптовалюти. Це дасть змогу мінімізувати ризики і максимізувати прибуток.

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Куди вкласти гроші у 30 років?

Якщо вам від 30 до 40 років, тоді слід більш зважено підходити до формування інвестиційного портфеля.

Навчитися правильно інвестувати

Уміння інвестувати є одним з ключових навичок успішних людей, тому що це один із способів отримання пасивного доходу. Навчившись правильно інвестувати, ви зможете сформувати інвестиційний портфель, який приноситиме вам прибуток без вашої безпосередньої участі. Вкладати гроші в різні активи і керувати своїм капіталом ви зможете в дистанційному режимі. А це означає, що вам не доведеться ходити на роботу, щоб заробляти. Це особливо важливо в період пандемії коронавірусу.

Акції

Акції провідних світових компаній є вигідним інструментом для вкладення коштів. У довгостроковій перспективі акції дають змогу отримати високий дохід за помірних ризиків. Під час вкладення грошей в акції слід вибирати великі компанії, бізнес яких вам зрозумілий (до речі, саме такого принципу дотримується всім відомий Воррен Баффет). Також ви можете інвестувати в економіку окремих країн, вклавши гроші в такі фондові індекси, як S&P500, DAX, FTSE, NASDAQ.



Інвестиції в акції міжнародних компаній / Фото Pixabay

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Куди вкласти гроші у 40 років?

Після 40 років вам слід зосередитися на найменш ризикованих фінансових інструментах, щоб сформувати максимально стійкий портфель.

Вивчити фінансову грамотність

У цьому віці критично важливим є формування фінансової подушки безпеки, яка допоможе вам пережити кризові періоди. Щоб не тільки зберегти власні гроші, а й отримати можливість примножувати їх, вам слід опанувати основи фінансової грамотності. Це дасть змогу вам не помилитися під час вибору активу та напряму для максимально безпечного та вигідного вкладення коштів.

Валюти й дорогоцінні метали

Інвестиції у світові валюти, наприклад, у долари і євро, є найпростішим і більш звичним способом збереження грошей для жителів України. Водночас, за необхідності ви завжди можете використовувати якусь частину з ваших вкладень для екстрених потреб без особливих втрат.

Дорогоцінні метали, своєю чергою, є традиційним способом збереження коштів з-поміж міжнародних інвесторів. У всіх кризових ситуаціях вартість дорогоцінних металів зростає. Тому інвестиції у ці активи дадуть вам змогу зберегти кошти в періоди нестабільності.

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Як правильно інвестувати?

Вкласти гроші в криптовалюту, інвестувати в акції, валюти або метали можна за допомогою торгової платформи Libertex. Програма містить 250 фінансових інструментів, за допомогою яких можна як сформувати ефективний інвестиційний портфель, так і реалізувати найбільш прибуткову торгову стратегію.

Платформа доступна у вигляді вебдодатка, а також мобільного додатка для операційних систем iOS і Android. Це означає, що ви зможете вкладати кошти і торгувати на фінансовому ринку в режимі онлайн, навіть не виходячи з дому.

Оволодіти навичками професійного трейдера, навчитися інвестувати і опанувати фінансову грамотність вам допоможуть фахівці Forex Club. Експерти з багаторічним досвідом успішної роботи на фінансових ринках навчать вас ефективно управляти капіталом, зберігати та примножувати гроші.

Вивчення фінансового ринку відкриє для вас нові можливості. Ви зможете збільшити ваш дохід, сформувати фінансову подушку безпеки, а також забезпечити джерело пасивного заробітку,

– сказав Віктор Таран, трейдер-аналітик Forex Club.