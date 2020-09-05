Фондовий ринок США стрімко зростає. Однак не завжди висхідний тренд на фінансових ринках свідчить про хороший стан економіки. Сьогодні таку тенденцію можна відслідкувати на прикладі США, де хоча й зростають основні біржові показники, проте економіка все ще повільно відновлюється від наслідків пандемії.

Отож, Фінанси24 розкажуть більше про сучасний стан американської економіки. Дізнайтеся, чому українцям важливо знати про те, що відбувається на ринку США, і як на цьому можна заробити.

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Розвиток економіки США впливає на інші країни світу

ЗМІ все частіше повідомляють про те, що американський ринок акцій демонструє впевнене зростання. Може здатися, що успіхи акцій компаній США не стосуються України, але це не так.

Економіка Сполучених Штатів є однією з найбільших у світі: її частка в глобальному співвідношенні за різними оцінками становить від 15% до 25%. До того ж долар є однією зі світових валют. Тому якщо в американській економіці раптом починаються якісь негаразди, то дуже швидко ці проблеми переносяться й на інші країни. І Україна тут не виняток.

Стан економіки США і курс гривні: у чому взаємозв’язок

Підприємства, особливо ті, що орієнтовані на міжнародне співробітництво, відчують фінансові труднощі. Це позначиться на працівниках, як цих компаній, так і тих, з якими вони співпрацюють. Національна валюта України, як досить ризиковий актив, може знизитися щодо інших світових валют. Причиною падіння гривні може стати те, що світові інвестори намагатимуться її позбутися і обміняти кошти в надійніші активи.

Саме тому українцям важливо розуміти, що відбувається в США, і знати, як використовувати ситуацію в американській економіці для того, щоб зберегти і примножити свої кошти.



Залежність гривні від долара США / Фото Flickr

Що відбувається з економікою США?

Ситуація, що стосується економіки США, сьогодні має суперечливий характер. З одного боку, пандемія коронавірусу спричинила падіння основних економічних показників.

Зниження ВВП у другому кварталі 2020 року склало рекордні 33%, а безробіття зросло майже на 15%.

З іншого боку, американський фондовий ринок справді підкорює історичні максимуми. Наприклад, візьмемо індекс широкого ринку S&P500, до якого входять 500 найбільших американських компаній. У вересні 2020 року цей показник перевищив свій історичний максимум і досяг рівня у 3500 пунктів.

Аналогічну динаміку демонструє й інший американський індекс – NASDAQ. У вересні він встановив черговий максимум, досягнувши позначки у 12 400 пунктів.

До речі, якби ви скористалися унікальною функцією терміналу Libertex – мультиплікатором, і в середині березня 2020 роки вклали би 1000 доларів в індекс S&P500 з мультиплікатором 1:10, то у вересні ви отримали б 5000 доларів доходу. Інвестувавши в NASDAQ за таких умов, ваш заробіток склав би 7000 доларів.

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Економіка падає, фондовий ринок зростає: у чому причина

Ринки зростають через те, що американський фінансовий регулятор, Федеральна резервна система (ФРС) США, тримає базові процентні ставки на рекордно низьких рівнях.

З одного боку, це дає змогу банкам надавати вигідні кредити з низькою процентною ставкою реальному сектору економіки, тобто боротися з наслідками пандемії коронавірусу.

З іншого боку, значна частина коштів йде на фондовий ринок, де банки спекулятивно купують акції в надії на зростання їхньої вартості. Саме ці дії і підштовхують біржові індекси вгору, роздуваючи "бульбашку" на американському фондовому ринку.



Біржові торги / Фото Pixabay

Що робити мешканцям України?

Щоб не тільки зберегти, але і примножити свій капітал, важливо не лише розуміти, куди рухається економіка провідних країн світу, а й знати, як цим скористатися. Завдяки сучасним технологіям, використовувати нові можливості фінансових ринків і отримувати прибуток може кожен.

Що для цього потрібно:

Зареєструйте, відкрийте і поповніть рахунок у торговій платформі Libertex.

Після цього вам залишиться тільки вибрати правильний інструмент і відповідний момент часу для вкладення коштів. Наприклад, можна інвестувати в один з уже вищезгаданих індексів – S&P500 або NASDAQ. Якщо ці біржові показники й далі зростатимуть, ви зможете отримати високий дохід.

Сервіс Libertex доступний як у вигляді вебдодатку, так і як програма для операційних систем iOS і Android. Тому ви можете оперативно керувати своїм капіталом, навіть не виходячи з дому. Сьогодні це набуває особливого значення, оскільки рано чи пізно "бульбашка" на фондовому ринку США може лопнути, і важливо мати можливість швидко відреагувати на мінливу ситуацію.

У додатку Libertex ви можете вкладати кошти в понад 200 різних фінансових інструментів, з-поміж яких: акції та фондові індекси, метали та енергоносії, валюти та криптовалюти. А це означає, що якщо фондовий ринок США почне знижуватися, ви зможете швидко інвестувати в стабільні активи, наприклад, золото або срібло, які традиційно використовуються для збереження капіталу.

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Як вибрати фінансові інструменти й найкращий час для інвестицій?

Усе це можна зробити в торговому терміналі Libertex. У ньому є цілий "арсенал" інструментів технічного аналізу, за допомогою яких можна проаналізувати динаміку котирувань, а також стрічка новин та торгові сигнали, завдяки яким ви зможете вибрати найкращий час для здійснення угоди.

Щоб освоїти основи трейдингу на фінансових ринках, Libertex має спеціальний навчальний розділ, який містить 80 уроків і 400 тестових запитань. Пройшовши його, ви дізнаєтеся, як правильно здійснювати трейдингові операції і аналізувати фінансовий ринок.