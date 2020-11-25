У кризовий багато людей переживають за своє фінансове становище. І це не дивно. Багато компаній і цілі галузі економіки страждають від наслідків поширення коронавірусу. Але є способи вийти з кризи з прибутками, а не втратами.

У матеріалі Фінансів 24 розповідаємо які сфери можуть принести дохід в період кризи.

Уникнути негативних фінансових наслідків кризи допоможе джерело додаткового доходу. Одним із таких способів є інвестиції.

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Чому потрібно інвестувати

Кожен стикався з таким традиційним способом збереження коштів, як банківський депозит. Однак це далеко не найвигідніший спосіб вкладення коштів.

Чому депозит невигідний

Ставки по депозитах досить низькі і часто не покривають інфляцію. Якщо ви зберігаєте кошти в національній валюті, ви можете зіткнутися з ризиком різкого зростання курсу долара або євро.

В результаті, навіть поклавши гроші на депозит, ви не можете бути впевнені в тому, що отримаєте стабільний дохід.

Проте є й інший спосіб заробити – інвестування в різні фінансові інструменти, такі як акції відомих світових компаній, фондові індекси, дорогоцінні метали, енергоносії тощо. Вкладення грошей в подібні активи дозволяє отримати хороший дохід, який не залежить від низьких ставок в банках, курсу національної валюти, а також ситуації у світі.

Куди краще вкладати гроші зараз?

Як відомо, криза – це не тільки негативні явища, а й нові можливості. У випадку з інвестуванням, це ваша можливість отримати додатковий дохід на різкому зростанні або зниженні активів окремих компаній або цілих галузей. Які ж галузі мають попит в період кризи?

Однією з найбільш популярних сфер в період пандемії коронавірусу стали компанії, що надають різні онлайн-сервіси та, в першу чергу, онлайн-комунікації. Зростання їх популярності відбулося тому, що в період пандемії велика кількість людей почали віддавати перевагу онлайн-комунікації особистими зустрічами. На цьому тлі попит на подібні послуги істотно зріс, що позитивно позначилося на вартості акцій компаній.

Для прикладу візьмемо месенджер Slack. Акції цієї компанії в середині березня 2020 року коштували близько 17 доларів, а в перших числах червня вони досягли рівня в 40 доларів. Тобто якби ви вклали 1 000 доларів в акції цієї компанії, то за 2,5 місяці ви отримали б 2 350 доларів.

Ще одним прикладом є акції популярного месенджера Snapchat. В середині березня вони коштували 8,5 доларів, а в кінці листопада – 44 долари. Тобто при вкладенні 1 000 доларів ваш дохід би склав понад 5000 доларів. Погодьтеся непоганий результат?



Акції Snapchat з березня по листопад 2020 / Libertex

Ще однією популярною галуззю в період пандемії стала сфера онлайн-розваг. Наприклад, особливою популярністю почали користуватися послуги компаній, що надають потокове відео, такі як Netflix. Також істотно збільшилася кількість користувачів соціальних мереж, таких як Facebook. Це призвело до того, що з середини березня 2020 року по листопад акції Facebook виросли майже у 2 рази (зі 140 доларів до 270 доларів), а Netflix – більш ніж в 1,5 раза (з 300 дол до 480 дол). При грамотних інвестиціях ці компанії можуть приносити стабільний дохід. Головне – встигнути використовувати можливості, що виникають.

Як почати інвестувати

Почати інвестувати і отримувати дохід від ваших вкладень досить просто. Для цього не потрібно мати спеціальну освіту або мати великий капіталом. Все що потрібно зробити – це вибрати торговельну платформу, яка надасть вам відповідні можливості.

Однією з кращих торгових платформ, які дозволяють ефективно інвестувати в акції великих світових компаній, фондові індекси, валюти та інші активи – це Libertex. Libertex доступний як у вигляді вебдодатку, так і у вигляді додатків для операційних систем iOS і Android. Це означає, що ви можете керувати своїми інвестиціями, буквально не встаючи з дивана.

Крім того, ця платформа має широкі можливості для проведення аналізу фінансових інструментів, вбудовану стрічку новин, а також службу підтримки, яка працює в режимі 24\7. Все що потрібно зробити для того, щоб вкласти кошти – це відкрити і поповнити торговий рахунок, а також вибрати потрібний фінансовий інструмент. Після цього вам залишиться тільки ввести суму, яку ви хочете інвестувати, і вибрати напрямок вашої угоди – "в ріст" або "в зниження".

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