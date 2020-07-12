Українці завжди надавали перевагу американському долару як способі зберегти заощадження. Проте криза показує, що євро може бути кращою альтернативою. Чому – читайте на Фінанси 24.

Коли всі навколо прогнозують падіння гривні через пандемію коронавірусу, зрозуміло, що українці хочуть зберегти свої заощадження, перетворивши гривню у долар чи євро. Михайло Федоров, аналітик інвестиційної групи "Універ" розповів delo.ua чому євро зараз краще за долар.

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Євро – сильний конкурент долару

Євро як єдину валюту в Європейському Союзі запустили у 2002 році. Сам факт її появи — це виклик американському долару. Адже економіка Європи за величиною тотожна з економікою США. Тож євро як ще одна світова резервна валюта виступає конкурентом долару.

Частка євро зростає

Євро на початку 2000-х зростав у ціні, а долар падав. До прикладу у 2002 курс був 0,86 долара за євро, а у 2008 зріс до 1,6. Але боргова криза 2014, яка зачепила Європу все ж послабила євро.

Та попри це євро зміцнювався і потроху витісняв долар у всьому світі. Наприклад, якщо на початку нульових в резервах світових центробанків частка євро становила 18%, то до 2008 року вона зросла до 26%. Водночас частка долара в центральних банках по всьому світу впала з 72% до 64%.

Єврозона політично та економічно сильна

ЄС не поступається США в ключових питаннях — як за розвитком економіки, так і за розвиненістю політичної та правової систем. Тому і валюта ЄС нічим не гірша за долари. З боку капіталів і ризиків Європа також була і є не гіршою за Америку.

Фінсектор Європи розвинений

У Європи розвинене виробництво, сфера послуг і фінансовий сектор. І, що ще дуже важливо, — у Європи немає і не було значного дефіциту торгового балансу.

Європа не залежить від Китаю так, як США

Європа живе власним коштом. У неї немає такої історії — типу виробництва знаходяться в Китаї, а споживачі послуг і розміщення фінансів ще деінде. Європейська економіка з фінансової точки зору самодостатня і не має перекосів як економіки США або Китаю.

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