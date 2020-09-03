Австралійська валюта з березня стрімко зросла відносно американського долара. В чому причина та до чого тут Китай, читайте на Фінанси 24.

Австралійський долар піднявся приблизно на 28% з моменту досягнення мінімуму попри рецесію, пише CNBC.

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Що відбувається з автралійським доларом

У березні австралійський долар впав до річного мінімуму – 0,57 американського долара. Все через кризу, яка спричина фактичну зупинку економіки.

Незважаючи на слабкі економічні перспективи країни, валюта почала зміцнюватися протягом останніх кількох місяців і цього тижня досягла рівня в 0,74 долара США. Це дворічний максимум.



AUD/USD протягом останніх 2 років / Libertex

Ерік Нельсон, валютний стратег Wells Fargo, досить оптимістично дивиться на австралійську валюту і сподівається, що вона "буде продовжувати рости".

Він вважає, що причина росту австралійської валюти – у відновленні економіки Китаю, який перший постраждав від пандемії, але найшвидше відновився.

Китай та Австралія: де зв'язок

Австралія та Китай мають тісні торговельні зв'язки, відтак економіка Австралії у великі мірі залежить від стану економіки Китаю, а відтак і австралійський долар, пояснює експерт.

Тепер, коли Китай відновив свої промислові потужності, Австралія має куди експортувати залізну руду, вугілля та сільськогосподарські товари.

Однак між країнами виникла напруженість. Раніше Австралія закликала провести глобальне розслідування походження коронавірусу, адже виявилося, що Китай тривалий час приховував це.

Відтоді Китай вжив жорстких дій щодо імпорту з Австралії. Він запровадив тарифи на ячмінь з країни, призупинив імпорт яловичини та попередив своїх студентів переглянути навчання в Австралії.

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Загрози для автралійського долара

Не всі оптимістично ставляться до австралійського долара. Зокрема, макростратег Майяк Мішра, вважає, що показник ВВП, а саме його падіння, свідчать про тривалий вихід країни із кризи.

Якщо у першому кварталі Австралі ще не зазнала значних втрат дл економіки – 0,3% падіння ВВП, то у другому кварталі падіння склало 7%.