Наскільки ще може подорожчати біткойн: що прогнозують аналітики
Згідно з даними аналітичного сервісу Glassnode, 93% біткойнів (BTC), які знаходяться в обігу, були куплені дешевше, тобто ще до різкого зростання вартості криптовалюти. Іншими словами – власники монет можуть зафіксувати прибуток, якщо зараз продадуть свої активи. Окрім того, аналітики прогнозують зростання ціни біткойна.
Про це повідомляє РБК із покликанням на відомості платформи Glassnode.
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У вівторок, 28 липня, біткойн вперше з серпня досягнув значення вище 11 тисяч доларів. Станом на четвер, 30 липня, ціна криптовалюти знаходиться на рівні 10 951,19 долара за один BTC.
За яких умов біткойн зростатиме: прогнози аналітиків
Можливо, найближчим часом становище інвесторів покращиться ще більше. Так, за прогнозами аналітика Амстердамської фондової біржі Міхаеля ван де Поппе, біткойн чекає зростання до 15 тисяч доларів. Однак для такого зростання криптовалюті потрібно подолати так званий поріг спротиву, сформованого на рівні 11 200-11 700 доларів за BTC.
Однак не слід завчасно радіти, оскільки біткойн може як зрости в ціні, так і опуститися, стверджує Поппе. Якщо вартість цифрової валюти не зможе перетнути межу в 11 200-11 700 доларів, тоді варто чекати корекції до 10 700 доларів. Такий рівень підтримки повинен запобігти подальшому зниженню ціни криптовалюти до 10 100-10 300 доларів за одну одиницю активу. Хоча тут теж все неоднозначно.
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Аналітик порталу Livebitcoinnews Аяш Джиндал теж підтримує сценарій з подорожчанням біткойна. На думку експерта, курс криптовалюти зростатиме, якщо не опуститься нижче, ніж 10 300 доларів. За прогнозом Джиндала, вартість BTC досягне 11 400-11 500 доларів за одну одиницю найближчим часом.
Через стрімке зростання ціни біткойна на біржах відбулася масивна ліквідація коротких позицій трейдерів. Торговельні майданчики закрили контракти користувачів на 522 мільйонів доларів у криптовалюті.