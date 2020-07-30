Згідно з даними аналітичного сервісу Glassnode, 93% біткойнів (BTC), які знаходяться в обігу, були куплені дешевше, тобто ще до різкого зростання вартості криптовалюти. Іншими словами – власники монет можуть зафіксувати прибуток, якщо зараз продадуть свої активи. Окрім того, аналітики прогнозують зростання ціни біткойна.

Про це повідомляє РБК із покликанням на відомості платформи Glassnode.

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У вівторок, 28 липня, біткойн вперше з серпня досягнув значення вище 11 тисяч доларів. Станом на четвер, 30 липня, ціна криптовалюти знаходиться на рівні 10 951,19 долара за один BTC.

$BTC's break above $11,000 has lead to a sharp increase in the on-chain supply in profit.



Currently almost 93% of the circulating #Bitcoin supply is in a state of profit – the highest level in over a year.



Chart: https://t.co/ol3yKrNfcK pic.twitter.com/2OT3iMReaS — glassnode (@glassnode) July 28, 2020

За яких умов біткойн зростатиме: прогнози аналітиків

Можливо, найближчим часом становище інвесторів покращиться ще більше. Так, за прогнозами аналітика Амстердамської фондової біржі Міхаеля ван де Поппе, біткойн чекає зростання до 15 тисяч доларів. Однак для такого зростання криптовалюті потрібно подолати так званий поріг спротиву, сформованого на рівні 11 200-11 700 доларів за BTC.

$BTC #BITCOIN



New range is probably defined.



The whole breakout surprised me with the speed (regardless of being bullish).



Last hurdle before $15,000 is this area between $11,200-11,700.



I think we'll settle down -> next round of altcoins. pic.twitter.com/ksvYdnR76e — Crypto Michaël (@CryptoMichNL) July 28, 2020

Однак не слід завчасно радіти, оскільки біткойн може як зрости в ціні, так і опуститися, стверджує Поппе. Якщо вартість цифрової валюти не зможе перетнути межу в 11 200-11 700 доларів, тоді варто чекати корекції до 10 700 доларів. Такий рівень підтримки повинен запобігти подальшому зниженню ціни криптовалюти до 10 100-10 300 доларів за одну одиницю активу. Хоча тут теж все неоднозначно.

$BTC #BITCOIN



Basically, one of the scenarios.



Wouldn't be a surprise to hit $11,600 and tap the highs one more time.



One more dip on altcoins & then market reverses.



Losing $10,700 = $10,100-10,300 test and more fireworks on altcoins. pic.twitter.com/0Zc7Rd8a8w — Crypto Michaël (@CryptoMichNL) July 28, 2020

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Аналітик порталу Livebitcoinnews Аяш Джиндал теж підтримує сценарій з подорожчанням біткойна. На думку експерта, курс криптовалюти зростатиме, якщо не опуститься нижче, ніж 10 300 доларів. За прогнозом Джиндала, вартість BTC досягне 11 400-11 500 доларів за одну одиницю найближчим часом.

Через стрімке зростання ціни біткойна на біржах відбулася масивна ліквідація коротких позицій трейдерів. Торговельні майданчики закрили контракти користувачів на 522 мільйонів доларів у криптовалюті.