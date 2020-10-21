Курс біткойна оновив максимум 2020 року: що прогнозують аналітики
Курс біткойна зріс на понад 4% упродовж минулої доби. Ціна криптовалюти перевищила максимальне значення 2020 року, досягнувши у середу, 21 жовтня, понад 12 400 доларів за монету.
Станом на 16:38 за київським часом середи, 21 жовтня, курс біткойна зріс ще більше – до понад 12 400 доларів за BTC, про що свідчать дані Coinmarketcap.
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Курс біткойна і ситуація на крипторинку: останні дані
Вартість першої криптовалюти наблизилася до річного максимуму в 12 400 доларів, встановленому в серпні 2020 року. За минулу добу біткойн зріс в ціні відразу на 4,3%. Водночас, на 44% піднялася й добова сума угод з активом, досягнувши 36 мільйонів доларів.
Графік курсу біткойна за останній рік / Джерело: Coinmarketcap
Прогнози аналітиків
За словами аналітика Джоша Рейджера, з січня 2018 року курс біткойна не перевищує позначку в 12 000 доларів на тижневому графіку. Також він зазначив, що на тижневих і місячних графіках кожен наступний максимум перевищує попередні рекордні значення.
Криптотрейдер під ніком Dave the wave стверджує, що вартість біткойна може досягти 20 000 доларів. Водночас, він попередив, що після такого різкого стрибка курс криптовалюти чекає корекція.
Аналітик NewsBTC Аяш Джиндал переконаний, що оскільки біткойн подолав позначки в 11 800 доларів та 12 000 доларів за одну монету, криптоактив і далі дорожчатиме. За його прогнозом, наступна мета покупців – курс 12 500 доларів за біткойн.
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Що таке Bitcoin?
Біткойн (bitcoin, BTC) – це криптовалюта, не представлена на таких фізичних носіях, як банкноти чи монети. Тобто це віртуальні гроші. Випуском криптовалюти не займається банк. Натомість це роблять комп'ютери з установленою програмою-клієнтом із відкритим вихідним кодом.
Як купити Bitcoin?
Придбати криптовалюту можна кількома способами.
- Через криптобіржу. Для цього необхідно зареєструватися на криптомайданчику й уважно розглянути його правила. Адже кожна біржа здійснює операції к криптовалютою по-різному.
- В обміннику. Це платформа, де можна купити біткойн за фіатні гроші.
- Купівля біткойна з рук. Таким чином ви придбаєте криптовалюту без посередника. Така операція дасть змогу зекономити на комісії, яку вам довелося б сплатити біржі чи обміннику. Однак така угода не дуже безпечна.