Біткойн (BTC) може досягнути 12 500 доларів за одну одиницю. Однак після цього криптовалюту чекає неминуче й потужне падіння.

Такий прогноз представили аналітики гонконзького хедж-фонду Quantum, пише Bitcoinist.

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Не варто розраховувати на зростання курсу BTC

Експерти стверджують про тривале "розтягнення" висхідного тренду біткойна. Така динаміка ціни криптовалюти свідчить про потужну її корекцію до низу, прогнозують у Quantum.

Вони передбачають, що в найближчі дні біткойн подорожчає до 12 500 доларів за одиницю, після чого знизиться аж до 6 000 доларів за один BTC.

Ціна може досягнути 12 500 доларів, а потім ми очікуємо швидкого зниження вартості, згідно з моделлю корекції,

– зазначив аналітик Quantum Ян Янссен.

Експерти порекомендували входити в короткі позиції і забути про продовження зростання курсу біткойна в середньостроковій перспективі. Вони прогнозують два варіанти розвитку подій: продовження росту вартості криптовалюти до 17 000 доларів і стрімке падіння до 6 000 доларів за один BTC, або зниження курсу біткойна, починаючи від поточного рівня.

Ми переконані, що середньострокова динаміка криптовалют Ethereum і Bitcoin упродовж 2-4 місяців стане великим розчаруванням для багатьох людей,

– говорять аналітики.

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У Quantum продають біткойни

Хедж-фонд нині накопичує заощадження у USDT (криптовалюта Tether). Зокрема, Quantum уже продав 60% монет Ethereum і біткойнів. Решту запасів вони продадуть у випадку підтвердження "ведмежої" тенденції, коли курс криптовалют різко впаде.

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