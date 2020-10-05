Минулого тижня біткойн впав на 2,5%. Чого очікувати цього тижня, яким зараз є курс біткойна до долара, євро та гривні, читайте на Фінанси 24.

Який курс біткойна до долара, гривні та євро сьогодні

Станом на 9:00 за київським часом, курс BTCUSD був на рівні 10 695 доларів за біткойн. За добу криптовалюта зміцнилася на понад 1%. А от в тижневому вимірі впала на 2,5%. З початку року біткойн дав ріст в майже 50%.

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BTC/USD за останній тиждень / Libertex

Курс євро до біткойна закріпився на рівні 9 091 без змін за останню добу. За тиждень біткойн впав на 2,5% щодо євро, а з початку року виріс на 42%.

За один біткойн доведеться віддати 298 831 гривню.

Прогноз ціни біткойна на тиждень 5-11 жовтня 2020

Аналітики з агенції з економічних прогнозів "30 Rates" дали свій прогноз на цей тиждень щодо ціни біткойна.

У вівторок, 6 жовтня , ціна може коливатися у межах 9 960 доларів та 11 460 доларів. В середньому курс за день буде 10 710 доларів.

, ціна може коливатися у межах 9 960 11 460 доларів. В середньому курс за день буде доларів. У середу, 7 жовтня , очікують зміцнення криптовалюти до 10 736 доларів, перебуваючи у межах 9 984 – 11 488 доларів.

, очікують зміцнення криптовалюти до доларів, перебуваючи у межах 9 984 11 488 У четвер, 8 жовтня , біткойн дещо впаде – до 10 704 доларів. Верхня межа – 11 453 долари, аналітики вважають, що біткойн у цей день не опуститься нижче 9 955 доларів.

, біткойн дещо впаде – до доларів. Верхня межа – 11 453 долари, аналітики вважають, що біткойн у цей день не опуститься нижче 9 955 доларів. У п'ятницю, 9 жовтня, слід очікувати падіння ціни біткойна до 10 562 доларів. Експерти визначили діапазон ціни між 9 823 доларами та 11 301 долара.

Зауважимо, що Bitcoin – це волатильна валюта, тож чіткий прогноз доволі важко зробити навіть досвідченим аналітикам та трейдерам.

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Що впливає на курс біткойна