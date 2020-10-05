Біткойн падає: прогноз курсу до долара, гривні та євро на 5-11 жовтня 2020
Минулого тижня біткойн впав на 2,5%. Чого очікувати цього тижня, яким зараз є курс біткойна до долара, євро та гривні, читайте на Фінанси 24.
Який курс біткойна до долара, гривні та євро сьогодні
Станом на 9:00 за київським часом, курс BTCUSD був на рівні 10 695 доларів за біткойн. За добу криптовалюта зміцнилася на понад 1%. А от в тижневому вимірі впала на 2,5%. З початку року біткойн дав ріст в майже 50%.
Цікаво: Криптовалюта як джерело найвищих прибутків в період кризи: з чого почати
BTC/USD за останній тиждень / Libertex
Курс євро до біткойна закріпився на рівні 9 091 без змін за останню добу. За тиждень біткойн впав на 2,5% щодо євро, а з початку року виріс на 42%.
За один біткойн доведеться віддати 298 831 гривню.
Прогноз ціни біткойна на тиждень 5-11 жовтня 2020
Аналітики з агенції з економічних прогнозів "30 Rates" дали свій прогноз на цей тиждень щодо ціни біткойна.
- У вівторок, 6 жовтня, ціна може коливатися у межах 9 960 доларів та 11 460 доларів. В середньому курс за день буде 10 710 доларів.
- У середу, 7 жовтня, очікують зміцнення криптовалюти до 10 736 доларів, перебуваючи у межах 9 984 – 11 488 доларів.
- У четвер, 8 жовтня, біткойн дещо впаде – до 10 704 доларів. Верхня межа – 11 453 долари, аналітики вважають, що біткойн у цей день не опуститься нижче 9 955 доларів.
- У п'ятницю, 9 жовтня, слід очікувати падіння ціни біткойна до 10 562 доларів. Експерти визначили діапазон ціни між 9 823 доларами та 11 301 долара.
Зверніть увагу Криптовалюта без вкладень: що таке біткойн крани та як на них заробляти
Що впливає на курс біткойна
- Попит та пропозиція. Кількість біткойнів обмежена – 21 мільйон і абсолютну більшість вже добули. Чим менше ставатиме недобутих біткойнів, тим більше зростатиме ціна на них.
- Вартість виробництва. Через халвінг (зниження винагороди майнерів удвічі), який проводять кожні 4 роки, вартість виробництва зростає і якщо майнінг стане невигідним, це може негативно вплинути на ціну.
- Наявність біткойна на біржах. Якщо доступність монет знизиться, то ціна піде вгору.
- Конкуренція з боку альткойнів. Поки що біткойн – найбільш капіталізована криптовалюта. Але зі зростанням популярності інших валют, інвестори можуть переливати свої гроші й тоді ціна біткойна падатиме.
- Регулювання. Чим більше країн дозволяють біткойн та сприяють його використанню – тим більше він зростає. І навпаки, заборона у деяких країнах сприяє його падінню. Це один з найважливіших факторів.