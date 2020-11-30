У листопаді біткойн побив кілька власних рекордів. Прогноз, чи продовжить біткойн рости цього тижня, 30 листопада – 4 грудня, який курс біткойна щодо долара, євро та гривні, читайте на Фінанси 24.

Який курс біткойна до долара, гривні та євро сьогодні

Станом на 9:00 за київським часом, курс BTCUSD був на рівні 18 748 доларів за біткойн, повідомляють Фінанси 24 з посиланням на Libertex. За добу криптовалюта зміцнилася майже на 10%. А от в тижневому вимірі дала ріст всього у 1,8%. З початку року біткойн виріс на 159%.

Цікаво: Від одягу до автомобілів: що можна купити за криптовалюту в Україні та світі



BTC/USD за останній тиждень / Libertex

Свій поки що максимум біткойн досяг у 2017 році. Тоді його ціна була 19 783 доларів.

Курс євро до біткойна закріпився на рівні 15 550, зміцнившись на 2,11% за останню добу. За тиждень біткойн майже не змінився щодо євро, а з початку року виріс на 144%.

За один біткойн доведеться віддати 525 400 гривень.

Прогноз ціни біткойна на тиждень 1-4 грудня 2020

Аналітики з агенції з економічних прогнозів "30 Rates" дали свій прогноз на цей тиждень щодо ціни біткойна.

У вівторок, 1 грудня , в середньому курс за день буде 19 226 доларів.

, в середньому курс за день буде доларів. У середу, 2 грудня , очікують росту криптовалюти до 19 820 доларів.

, очікують росту криптовалюти до доларів. У четвер, 3 грудня , біткойн трохи впаде – до 19 545 доларів.

, біткойн трохи впаде – до доларів. У п'ятницю, 4 грудня, слід очікувати різкого падіння біткойна до 18 045 доларів.

Зауважимо, що Bitcoin – це волатильна валюта, тож чіткий прогноз доволі важко зробити навіть досвідченим аналітикам та трейдерам. Тож радше важливо звертати увагу не на цифру прогнозу, а на рух – чи біткойн ростиме чи падатиме.

Зверніть увагу Криптовалюта без вкладень: що таке біткойн крани та як на них заробляти

Що впливає на курс біткойна

Попит та пропозиція. Кількість біткойнів обмежена – 21 мільйон і абсолютну більшість вже добули. Чим менше ставатиме недобутих біткойнів, тим більше зростатиме ціна на них. Вартість виробництва. Через халвінг (зниження винагороди майнерів удвічі), який проводять кожні 4 роки, вартість виробництва зростає і якщо майнінг стане невигідним, це може негативно вплинути на ціну. Наявність біткойна на біржах. Якщо доступність монет знизиться, то ціна піде вгору. Конкуренція з боку альткойнів. Поки що біткойн – найбільш капіталізована криптовалюта. Але зі зростанням популярності інших валют, інвестори можуть переливати свої гроші й тоді ціна біткойна падатиме. Регулювання. Чим більше країн дозволяють біткойн та сприяють його використанню – тим більше він зростає. І навпаки, заборона у деяких країнах сприяє його падінню. Це один з найважливіших факторів.

Як купити Bitcoin?

Придбати криптовалюту можна кількома способами.