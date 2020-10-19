Біткойн відновлює позиції: яким буде курс до долара, євро і гривні 19-25 жовтня 2020
За останній місяць біткойн відновив майже 5%. Прогноз, чи продовжить біткойн рости цього тижня, 19-25 жовтня, який курс біткойна щодо долара, євро та гривні, читайте на Фінанси 24.
Який курс біткойна до долара, гривні та євро сьогодні
Станом на 9:00 за київським часом, курс BTCUSD був на рівні 10 485 доларів за біткойн. За добу криптовалюта зміцнилася на понад 1%. А от в тижневому вимірі впала на 1,42%. З початку року біткойн дав ріст в майже 60%.
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BTC/USD за останній тиждень / Libertex
Курс євро до біткойна закріпився на рівні 9 786, зміцнившись на 0,22% за останню добу. За тиждень біткойн виріс на 0,05% щодо євро, а з початку року виріс на понад 53%.
За один біткойн доведеться віддати 324 520 гривень.
Прогноз ціни біткойна на тиждень 19-25 жовтня 2020
Аналітики з агенції з економічних прогнозів "30 Rates" дали свій прогноз на цей тиждень щодо ціни біткойна.
- У вівторок, 20 жовтня, в середньому курс за день буде 11 556 доларів.
- У середу, 21 жовтня, очікують слабке знецінення криптовалюти до 11 532 доларів.
- У четвер, 22 жовтня, біткойн дещо впаде – до 11 430 доларів.
- У п'ятницю, 23 жовтня, слід очікувати росту ціни біткойна до 11 562 доларів.
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Що впливає на курс біткойна
- Попит та пропозиція. Кількість біткойнів обмежена – 21 мільйон і абсолютну більшість вже добули. Чим менше ставатиме недобутих біткойнів, тим більше зростатиме ціна на них.
- Вартість виробництва. Через халвінг (зниження винагороди майнерів удвічі), який проводять кожні 4 роки, вартість виробництва зростає і якщо майнінг стане невигідним, це може негативно вплинути на ціну.
- Наявність біткойна на біржах. Якщо доступність монет знизиться, то ціна піде вгору.
- Конкуренція з боку альткойнів. Поки що біткойн – найбільш капіталізована криптовалюта. Але зі зростанням популярності інших валют, інвестори можуть переливати свої гроші й тоді ціна біткойна падатиме.
- Регулювання. Чим більше країн дозволяють біткойн та сприяють його використанню – тим більше він зростає. І навпаки, заборона у деяких країнах сприяє його падінню. Це один з найважливіших факторів.