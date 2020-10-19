За останній місяць біткойн відновив майже 5%. Прогноз, чи продовжить біткойн рости цього тижня, 19-25 жовтня, який курс біткойна щодо долара, євро та гривні, читайте на Фінанси 24.

Який курс біткойна до долара, гривні та євро сьогодні

Станом на 9:00 за київським часом, курс BTCUSD був на рівні 10 485 доларів за біткойн. За добу криптовалюта зміцнилася на понад 1%. А от в тижневому вимірі впала на 1,42%. З початку року біткойн дав ріст в майже 60%.

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BTC/USD за останній тиждень / Libertex

Курс євро до біткойна закріпився на рівні 9 786, зміцнившись на 0,22% за останню добу. За тиждень біткойн виріс на 0,05% щодо євро, а з початку року виріс на понад 53%.

За один біткойн доведеться віддати 324 520 гривень.

Прогноз ціни біткойна на тиждень 19-25 жовтня 2020

Аналітики з агенції з економічних прогнозів "30 Rates" дали свій прогноз на цей тиждень щодо ціни біткойна.

У вівторок, 20 жовтня , в середньому курс за день буде 11 556 доларів.

, в середньому курс за день буде доларів. У середу, 21 жовтня , очікують слабке знецінення криптовалюти до 11 532 доларів.

, очікують слабке знецінення криптовалюти до доларів. У четвер, 22 жовтня , біткойн дещо впаде – до 11 430 доларів.

, біткойн дещо впаде – до доларів. У п'ятницю, 23 жовтня, слід очікувати росту ціни біткойна до 11 562 доларів.

Зауважимо, що Bitcoin – це волатильна валюта, тож чіткий прогноз доволі важко зробити навіть досвідченим аналітикам та трейдерам. Тож радше важливо звертати увагу не на цифру прогнозу, а на рух – чи біткойн ростиме чи падатиме.

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Що впливає на курс біткойна