Біткойн побив рекорд: яким буде курс до долара, євро і гривні 2-6 листопада 2020
Біткойн оновив річний рекорд, досягнувши майже 14 тисяч доларів в ціні. Прогноз, чи продовжить біткойн рости цього тижня, 2-6 листопада, який курс біткойна щодо долара, євро та гривні, читайте на Фінанси 24.
Який курс біткойна до долара, гривні та євро сьогодні
Станом на 10:00 за київським часом, курс BTCUSD був на рівні 13 900 доларів за біткойн. За добу криптовалюта зміцнилася на понад 0,58%. А от в тижневому вимірі дала ріст в понад 6%. З початку року біткойн виріс на 92%.
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BTC/USD за останній тиждень / Libertex
Курс євро до біткойна закріпився на рівні 11 776, знецінившись на 0,9% за останню добу. За тиждень біткойн виріс на 6,5% щодо євро, а з початку року виріс на майже 85%.
За один біткойн доведеться віддати 390 300 гривень.
Прогноз ціни біткойна на тиждень 2-6 листопада 2020
Аналітики з агенції з економічних прогнозів "30 Rates" дали свій прогноз на цей тиждень щодо ціни біткойна.
- У вівторок, 3 листопада, в середньому курс за день буде 13 819 доларів.
- У середу, 4 листопада, очікують зростання криптовалюти до 14 061 долара.
- У четвер, 5 листопада, біткойн знову трохи виросте – до 14 170 доларів.
- У п'ятницю, 6 листопада, слід очікувати росту ціни біткойна до 14 428 доларів.
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Що впливає на курс біткойна
- Попит та пропозиція. Кількість біткойнів обмежена – 21 мільйон і абсолютну більшість вже добули. Чим менше ставатиме недобутих біткойнів, тим більше зростатиме ціна на них.
- Вартість виробництва. Через халвінг (зниження винагороди майнерів удвічі), який проводять кожні 4 роки, вартість виробництва зростає і якщо майнінг стане невигідним, це може негативно вплинути на ціну.
- Наявність біткойна на біржах. Якщо доступність монет знизиться, то ціна піде вгору.
- Конкуренція з боку альткойнів. Поки що біткойн – найбільш капіталізована криптовалюта. Але зі зростанням популярності інших валют, інвестори можуть переливати свої гроші й тоді ціна біткойна падатиме.
- Регулювання. Чим більше країн дозволяють біткойн та сприяють його використанню – тим більше він зростає. І навпаки, заборона у деяких країнах сприяє його падінню. Це один з найважливіших факторів.
Як купити Bitcoin?
Придбати криптовалюту можна кількома способами.
- Через криптобіржу. Для цього необхідно зареєструватися на криптомайданчику й уважно розглянути його правила. Адже кожна біржа здійснює операції з криптовалютою по-різному.
- В обміннику. Це платформа, де можна купити біткойн за фіатні гроші.
- Купівля біткойна з рук. Таким чином ви придбаєте криптовалюту без посередника. Така операція дасть змогу зекономити на комісії, яку вам довелося б сплатити біржі чи обміннику. Однак така угода не дуже безпечна.
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