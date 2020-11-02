Біткойн оновив річний рекорд, досягнувши майже 14 тисяч доларів в ціні. Прогноз, чи продовжить біткойн рости цього тижня, 2-6 листопада, який курс біткойна щодо долара, євро та гривні, читайте на Фінанси 24.

Який курс біткойна до долара, гривні та євро сьогодні

Станом на 10:00 за київським часом, курс BTCUSD був на рівні 13 900 доларів за біткойн. За добу криптовалюта зміцнилася на понад 0,58%. А от в тижневому вимірі дала ріст в понад 6%. З початку року біткойн виріс на 92%.

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BTC/USD за останній тиждень / Libertex

Курс євро до біткойна закріпився на рівні 11 776, знецінившись на 0,9% за останню добу. За тиждень біткойн виріс на 6,5% щодо євро, а з початку року виріс на майже 85%.

За один біткойн доведеться віддати 390 300 гривень.

Прогноз ціни біткойна на тиждень 2-6 листопада 2020

Аналітики з агенції з економічних прогнозів "30 Rates" дали свій прогноз на цей тиждень щодо ціни біткойна.

У вівторок, 3 листопада , в середньому курс за день буде 13 819 доларів.

, в середньому курс за день буде доларів. У середу, 4 листопада , очікують зростання криптовалюти до 14 061 долара.

, очікують зростання криптовалюти до долара. У четвер, 5 листопада , біткойн знову трохи виросте – до 14 170 доларів.

, біткойн знову трохи виросте – до доларів. У п'ятницю, 6 листопада, слід очікувати росту ціни біткойна до 14 428 доларів.

Зауважимо, що Bitcoin – це волатильна валюта, тож чіткий прогноз доволі важко зробити навіть досвідченим аналітикам та трейдерам. Тож радше важливо звертати увагу не на цифру прогнозу, а на рух – чи біткойн ростиме чи падатиме.

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Що впливає на курс біткойна

Попит та пропозиція. Кількість біткойнів обмежена – 21 мільйон і абсолютну більшість вже добули. Чим менше ставатиме недобутих біткойнів, тим більше зростатиме ціна на них. Вартість виробництва. Через халвінг (зниження винагороди майнерів удвічі), який проводять кожні 4 роки, вартість виробництва зростає і якщо майнінг стане невигідним, це може негативно вплинути на ціну. Наявність біткойна на біржах. Якщо доступність монет знизиться, то ціна піде вгору. Конкуренція з боку альткойнів. Поки що біткойн – найбільш капіталізована криптовалюта. Але зі зростанням популярності інших валют, інвестори можуть переливати свої гроші й тоді ціна біткойна падатиме. Регулювання. Чим більше країн дозволяють біткойн та сприяють його використанню – тим більше він зростає. І навпаки, заборона у деяких країнах сприяє його падінню. Це один з найважливіших факторів.

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