Біткойн (BTC) продовжує зростати в ціні, відіграючи перемогу кандидата від Демократичної партії Джо Байдена. Чи продовжить криптовалюта зростати в ціні цього тижня, 9-15 листопада, читайте на Фінанси24.

Який курс біткойна до долара США сьогодні

Згідно з даними Coinmarketcap, у понеділок, 9 жовтня, ціна одного біткойна коливається на рівні 15 тисяч доларів. Таким чином, перша криптовалюта продовжує дорожчати.



Графік курсу біткойна до долара США за добу / Дані Coinmarkecap

Актуально: Пасивний дохід: які є додаткові джерела заробітку для українців

Курс біткойна до гривні на 9 листопада

Курс криптовалюти зростає як щодо іноземних валют, так і щодо української нацвалюти – гривні. Зокрема, один біткойн коштує 428 077 гривні.

Курс біткойна до євро: графік

Курс BTC/EUR 9 листопада коливається на рівні 12 804 євро за одну одиницю криптовалюти.



Курс біткойна до євро за добу / Дані Coinmarketcap

Прогноз ціни біткойна на тиждень 9-15 листопада

Аналітики з агенції з економічних прогнозів "30 Rates" дали свій прогноз на цей тиждень щодо ціни біткойна.

У вівторок, 10 листопада , в середньому курс за день буде на рівні 16 220 доларів.

, в середньому курс за день буде на рівні 16 220 доларів. У середу, 11 листопада , очікують падіння криптовалюти до 15 479 доларів.

, очікують падіння криптовалюти до 15 479 доларів. У четвер, 12 листопада , біткойн впаде ще більше – до 15 258 доларів.

, біткойн впаде ще більше – до 15 258 доларів. У п'ятницю, 13 листопада, слід очікувати росту ціни біткойна до 17 143 доларів.

Що впливає на курс біткойна

Попит та пропозиція. Кількість біткойнів обмежена – 21 мільйон і абсолютну більшість вже добули. Чим менше ставатиме недобутих біткойнів, тим більше зростатиме ціна на них.

Кількість біткойнів обмежена – 21 мільйон і абсолютну більшість вже добули. Чим менше ставатиме недобутих біткойнів, тим більше зростатиме ціна на них. Вартість виробництва. Через халвінг (зниження винагороди майнерів удвічі), який проводять кожні 4 роки, вартість виробництва зростає і якщо майнінг стане невигідним, це може негативно вплинути на ціну.

Через халвінг (зниження винагороди майнерів удвічі), який проводять кожні 4 роки, вартість виробництва зростає і якщо майнінг стане невигідним, це може негативно вплинути на ціну. Наявність біткойна на біржах. Якщо доступність монет знизиться, то ціна піде вгору.

Якщо доступність монет знизиться, то ціна піде вгору. Конкуренція з боку альткойнів. Поки що біткойн – найбільш капіталізована криптовалюта. Але зі зростанням популярності інших валют, інвестори можуть переливати свої гроші й тоді ціна біткойна падатиме.

Поки що біткойн – найбільш капіталізована криптовалюта. Але зі зростанням популярності інших валют, інвестори можуть переливати свої гроші й тоді ціна біткойна падатиме. Регулювання. Чим більше країн дозволяють біткойн та сприяють його використанню – тим більше він зростає. І навпаки, заборона у деяких країнах сприяє його падінню. Це один з найважливіших факторів.

Цікаво: Визначено найбільш нестабільну валюту 2020 року: гроші якої країни "відзначилися"

Курс біткойна 2020: прогнози аналітиків

Криптотрейдер під ніком Dave the wave стверджує, що вартість біткойна може досягти 20 000 доларів. Водночас він попередив, що після такого різкого стрибка курс криптовалюти чекає корекція.

Аналітик NewsBTC Аяш Джиндал переконаний, що оскільки біткойн подолав позначку в 12 000 доларів за одну монету, криптоактив і далі дорожчатиме.

Що таке Bitcoin? Біткойн (bitcoin, BTC) – це криптовалюта, не представлена на таких фізичних носіях, як банкноти чи монети. Тобто це віртуальні гроші. Випуском криптовалюти не займається банк. Натомість це роблять комп'ютери з установленою програмою-клієнтом із відкритим вихідним кодом.

Як купити Bitcoin?

Придбати криптовалюту можна кількома способами.