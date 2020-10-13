Минулого тижня криптовалюти значно подорожчали, а загальна капіталізація криптовалютного ринку зросла до 358 мільярдів доларів. Зокрема, ціна біткойна зросла відразу на 8%, перетнувши позначку в 11 тисяч доларів за монету. Дізнайтесь, яким буде курс криптовалюти цього тижня.

Чого чекати на цьому тижні, як зміниться курс біткойна щодо долара, євро і гривні, а також прогнози щодо крипторинку – читайте на Фінанси24.

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Курс біткойна до долара США зараз

Станом на 12:30 за київським часом вівторка, 13 жовтня, курс біткойна до долара США становив 11503 доларів за одну одиницю криптовалюти.

Сьогодні вночі ціна біткойна зростала до 11700 доларів – максимум з початку вересня цього року. Однак, як бачимо, курс не втримався на такому рівні.



Графік курсу біткойна до долара за останню добу / Coinmarketcap

Який курс біткойна до гривні

Оскільки провідна криптовалюта зростає в ціні, тому курс BTC/UAH теж піднявся. Зокрема, сьогодні один біткойн коштує 324 853 гривні.

Графік курсу біткойна до євро на 13 жовтня

Курс біткойна до євро закріпився на рівні 9740 станом на вівторок, 13 жовтня. Отож, курс BTC/EUR сьогодні дещо знизився в порівнянні з показниками за минулу добу. Зокрема, у понеділок, максимальна ціна одного біткойна становила 9881 євро.



Курс біткойна до євро / Дані Bitstamp

Прогноз ціни біткойна на тиждень 12-18 жовтня

Згідно з даними "30 Rates", цього тижня слід очікувати зростання вартості біткойна. Зокрема, передбачається, що криптовалюта, усе-таки, перевищить позначку в 12000 доларів.

У середу, 14 жовтня , біткойн торгуватиметься в середньому за 11711 доларів США.

, біткойн торгуватиметься в середньому за доларів США. У четвер, 15 жовтня , слід очікувати ще більшої середньої вартості цифрової валюти – 11754 долара за 1 BTC.

, слід очікувати ще більшої середньої вартості цифрової валюти – долара за 1 BTC. У п'ятницю, 16 жовтня, біткойн подорожчає до 12086 доларів.

Курс біткойна – дуже волатильний, тому аналітики наводять середні значення його вартості.

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Останні події крипторинку

Підготовлення нового пакету антикризових заходів на суму 1,8 трильйона доларів для відновлення економіки США позитивно вплинула на крипторинок.

Народний банк Китаю протестував цифровий юань – національну цифрову валюту країни:

Загальна сума пілотних транзакцій становила 162 мільйонів доларів. З початку тестування цифрової валюти платіжна система обробила понад 3 мільйонів трансакцій .

. Окрім того, за словами представників влади Китаю, за допомогою національної криптовалюти можна буде оплачувати особисті рахунки, держпослуги. Також цифровий юань планують використовувати на зимових Олімпійських іграх у Пекіні 2022 року.

Європейський центральний банк, ФРС США, ЦБ Канади, ЦБ Японії, ЦБ Швеції та ЦБ Швейцарії спільно з Банком міжнародних розрахунків зібрали найважливіші принципи офіційних цифрових валют, які мають стати доповнення до системи фіатних валют. Основні критерії криптовалют – зручність, здатність до конвертації в інші валюти, безпечність, швидкість здійснення транзакцій з використанням таких грошей, масштабування і юридична надійність.

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Що таке Bitcoin?

Біткойн (bitcoin, BTC) – це криптовалюта, не представлена на таких фізичних носіях, як банкноти чи монети. Тобто це віртуальні гроші. Випуском криптовалюти не займається банк. Натомість це роблять комп'ютери з установленою програмою-клієнтом із відкритим вихідним кодом.

Як купити Bitcoin?

Придбати криптовалюту можна кількома способами.