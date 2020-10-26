На минулому тижні біткойн подолав позначку в 12 тисяч доларів за монету, оновивши максимум за 2020 рік, встановлений ще у травні. Яким буде курс біткойна впродовж тижня 26 жовтня–1 листопада – прогнози читайте на Фінанси24.

Який курс біткойна до долара США сьогодні

Згідно з даними Coinmarketcap, станом на 9:10 за київським часом понеділка, 26 жовтня, один біткойн коштує 13 091 доларів. Таким чином, перша криптовалюта продовжує дорожчати.

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На вихідних біткойн оновив рекорду вартість 2020 року, досягнувши майже 13 330 доларыв за одну монету.



Графік курсу біткойна до долара США за останні сім днів / Графік Coinmarketcap

Курс біткойна до гривні на 26 жовтня

Курс криптовалюти зростає як щодо іноземних валют, так і щодо української нацвалюти – гривні. Зокрема, один біткойн коштує 370 604 гривні.

Курс біткойна до євро: графік

Курс BTC/EUR 26 жовтня коливається на рівні 11 039 євро за одну одиницю криптовалюти.



Курс біткойна до євро за останні п'ять днів / Графік Bitstamp

Прогноз ціни біткойна на тиждень 26 жовтня-1 листопада

Аналітики з агенції з економічних прогнозів "30 Rates" дали свій прогноз на цей тиждень щодо ціни біткойна.

У вівторок, 27 жовтня , в середньому курс за день буде 12 885 доларів.

, в середньому курс за день буде 12 885 доларів. У середу, 28 жовтня , очікують зростання криптовалюти до 13 135 доларів.

, очікують зростання криптовалюти до 13 135 доларів. У четвер, 29 жовтня , біткойн дещо впаде – до 12 942 доларів.

, біткойн дещо впаде – до 12 942 доларів. У п'ятницю, 30 жовтня, слід очікувати росту ціни біткойна до 13 224 доларів.

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Курс біткойна 2020: прогнози аналітиків

За словами аналітика Джоша Рейджера, з січня 2018 року курс біткойна не перевищує позначку в 12 000 доларів на тижневому графіку. Також він зазначив, що на тижневих і місячних графіках кожен наступний максимум перевищує попередні рекордні значення.

Криптотрейдер під ніком Dave the wave стверджує, що вартість біткойна може досягти 20 000 доларів. Водночас він попередив, що після такого різкого стрибка курс криптовалюти чекає корекція.

Аналітик NewsBTC Аяш Джиндал переконаний, що оскільки біткойн подолав позначки в 11 800 доларів та 12 000 доларів за одну монету, криптоактив і далі дорожчатиме. За його прогнозом, наступна мета покупців – курс 12 500 доларів за біткойн, чого уже вдалося досягти. Тому криптовалюта дорожчатиме й далі.

Що таке Bitcoin?

Біткойн (bitcoin, BTC) – це криптовалюта, не представлена на таких фізичних носіях, як банкноти чи монети. Тобто це віртуальні гроші. Випуском криптовалюти не займається банк. Натомість це роблять комп'ютери з установленою програмою-клієнтом із відкритим вихідним кодом.

Як купити Bitcoin?

Придбати криптовалюту можна кількома способами.