Біткойн продовжує оновлювати рекорди вже другий тиждень поспіль. Ціна криптовалюти перевищує вже 18 тисяч доларів за монету. Що буде далі – чи зросте вартість біткойна цього тижня, 23-29 листопада, та яким буде курс біткойна щодо долара, євро та гривні, читайте прогноз на Фінанси24.

Курс біткойна до долара сьогодні

Станом на 15:06 за київським часом понеділка, 23 листопада, курс біткойна був на рівні 18 585 доларів за одну одиницю криптовалюти, про що свідчать дані Coinmarketcap. Отож, біткойн продовжує рости в ціні. Так, у п'ятницю, 20 листопада, криптоактив перевищив позначки у 18,6 тисячі доларів, оновивши максимум грудня 2017 року.

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Рекордна вартість біткойна

Нагадаємо, абсолютний рекорд ціни біткойна був встановлений 17 грудня 2017 року, коли криптовалюта перевищила 20 тисяч доларів за монету.



Найвища ціна біткойна – динаміка курсу BTC на кінець 2017-початок 2018 року / Графік coinmarketcap.com

Курс біткойна до гривні: скільки коштує BTC сьогодні

Курс криптовалюти зростає як щодо іноземних валют, так і щодо української нацвалюти – гривні. Зокрема, сьогодні, 23 листопада, один біткойн коштує 529 541 гривні.

Курс біткойна до євро: графік

Курс BTC/EUR коливається на рівні 15 473 євро за одну одиницю криптовалюти.



Курс біткойна до євро – динаміка за останні 5 діб / Графік BITSTAMP

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Прогноз ціни біткойна на тиждень 23-29 листопада

Аналітики з агенції з економічних прогнозів "30 Rates" дали свій прогноз на цей тиждень щодо ціни біткойна.

У вівторок, 24 листопада, в середньому курс за день буде на рівні 17 733 доларів.

У середу, 25 листопада, очікують падіння криптовалюти до 17 438 доларів.

У четвер, 26 листопада, біткойн різко подорожчає – до 18 491 доларів.

У п'ятницю, 27 листопада, слід очікувати росту ціни біткойна до 18 514 доларів.

Що впливає на курс біткойна

Попит та пропозиція. Кількість біткойнів обмежена – 21 мільйон і абсолютну більшість вже добули. Чим менше ставатиме недобутих біткойнів, тим більше зростатиме ціна на них.

Кількість біткойнів обмежена – 21 мільйон і абсолютну більшість вже добули. Чим менше ставатиме недобутих біткойнів, тим більше зростатиме ціна на них. Вартість виробництва. Через халвінг (зниження винагороди майнерів удвічі), який проводять кожні 4 роки, вартість виробництва зростає і якщо майнінг стане невигідним, це може негативно вплинути на ціну.

Через халвінг (зниження винагороди майнерів удвічі), який проводять кожні 4 роки, вартість виробництва зростає і якщо майнінг стане невигідним, це може негативно вплинути на ціну. Наявність біткойна на біржах. Якщо доступність монет знизиться, то ціна піде вгору.

Якщо доступність монет знизиться, то ціна піде вгору. Конкуренція з боку альткойнів. Поки що біткойн – найбільш капіталізована криптовалюта. Але зі зростанням популярності інших валют, інвестори можуть переливати свої гроші й тоді ціна біткойна падатиме.

Поки що біткойн – найбільш капіталізована криптовалюта. Але зі зростанням популярності інших валют, інвестори можуть переливати свої гроші й тоді ціна біткойна падатиме. Регулювання. Чим більше країн дозволяють біткойн та сприяють його використанню – тим більше він зростає. І навпаки, заборона у деяких країнах сприяє його падінню. Це один з найважливіших факторів.

Що таке Bitcoin? Біткойн (bitcoin, BTC) – це криптовалюта, не представлена на таких фізичних носіях, як банкноти чи монети. Тобто це віртуальні гроші. Випуском криптовалюти не займається банк. Натомість це роблять комп'ютери з установленою програмою-клієнтом із відкритим вихідним кодом.

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Як купити Bitcoin?

Придбати криптовалюту можна кількома способами.