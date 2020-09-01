Мільярдер і засновник Heisenberg Capital Макс Кайзер стверджує, що Воррен Баффет, відомий інвестор і генеральний директор компанії Berkshire Hathaway, позбавляється від долара через його послаблення щодо інших світових валют і активів. На думку експерта, така стратегія Баффета свідчить про ймовірне подорожчання криптовалют.

Таку думку Кайзер висловив на своїй сторінці у Twitter, зазначивши, що біткойн незабаром оновить свій історичний максимум і перевищить позначку у 20 тисяч доларів за монету. Окрім того, він прогнозує, що ціни золота й срібла теж встановлять нові рекорди.

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Чому криптовалюти подорожчають: думка експерта

За словами Кайзера, головним драйвером, який спрямує ціну криптоактивів і дорогоцінних металів вгору стане послаблення долара. Саме це і стало причиною того, що Воррен Баффет нещодавно поміняв американський долар на акції канадської компанії з видобутку золота Barrick Gold і ще низки великих японських підприємств.

Buffett’s move into Japan, along with his $GOLD investment, confirms he’s getting out of $USD BIGLY $USD is trending lower today, about to break key support #Bitcoin - Gold - Silver



Will all make new ATH in the near term — Max Keiser (@maxkeiser) August 31, 2020

Кайзер говорить, що вклавши гроші в цінні папери японського бізнесу та інвестувавши в золото, Баффет своїм прикладом демонструє, що сьогодні тримати долар – невигідно, тому його треба обмінювати на інші активи.

Долар продовжує зниження, готується подолати ключовий рівень підтримки. На тлі цього курс біткойн, ціна золота і срібла оновлять максимуми найближчим часом,

– прогнозує Макс Кайзер.



Макс Кайзер, мільярдер, телеведучий і криптоентузіаст / Фото Flickr

У серпні Кайзер зробив припущення, що Воррен Баффет у паніці скуповуватиме біткойни, коли курс криптовалюти досягне 50 тисяч доларів. Мільярдер вважає, що Berkshire Hathaway уже пропустила кілька успішних та вигідних інвестиційних можливостей, з-поміж яких – купівля акцій техногігантів Apple і Amazon.

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