Курс біткойна може дуже змінитися незабаром: аналітики пояснили, що про це свідчить
Сьогодні волатильність біткойна знаходиться на тому ж рівні, що й перед березневим обвалом ціни криптовалюти, коли вона знизилася на 50%. Зараз трейдери торгують набагато безпечніше, ніж раніше, а рівень стресу на ринку зростає, стверджують аналітики Skew.
Біткойн торгується у вузькому діапазоні з початку травня, а його 10-денна волатильність знизилася до річного мінімуму, пише РБК із покликанням на дані Skew.
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Останні зміни вартості BTC:
- 10-денні коливання ціни пари BTC/USD опустилися на 30%;
- 30-денні коливання вартості пари BTC/USD впали на 57%.
Динаміка волатильності біткойна
Аналітики Skew констатують, що приблизно такі ж показники спостерігалися ще до стрімкого зниження ціни біткойна в березні. Нагадаємо, тоді курс першої криптовалюти всього за два дні обвалився на 50% – до 3800 доларів. Зараз біткойн торгується на рівні 9200 доларів, а на минулому тижні його ціна зросла на 0,14%.
10-денна волатильність опустилася на 30% – до річного мінімуму. Тиша перед бурею?
– пишуть аналітики Skew на своїй сторінці у Twitter.
Згідно з індикатором Лінії Боллінджера, волатильність біткойна знаходиться на рівні 0,08 – це найнижче значення з 1 квітня 2020 року. За словами експертів, трейдери торгують обережніше.
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Ціна біткойна демонструвала низьку волатильність і у вересні 2019 року. Тоді найнижче значення було встановлено 22 вересня. У результаті курс криптовалюти різко впав: упродовж наступних двох днів він знизився з 10 тисяч доларів до 8 тисяч доларів за одну одиницю BTC.
Відразу після цього волатильність впала і перебувала на низькому рівні впродовж 13-22 жовтня. Наступного дня, 23 жовтня, курс біткойна обвалився з 8200 доларів до 7000 доларів, а вже 26 жовтня ціна криптовалюти досягла 10 тисяч доларів.