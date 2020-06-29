Сьогодні волатильність біткойна знаходиться на тому ж рівні, що й перед березневим обвалом ціни криптовалюти, коли вона знизилася на 50%. Зараз трейдери торгують набагато безпечніше, ніж раніше, а рівень стресу на ринку зростає, стверджують аналітики Skew.

Біткойн торгується у вузькому діапазоні з початку травня, а його 10-денна волатильність знизилася до річного мінімуму, пише РБК із покликанням на дані Skew.

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Останні зміни вартості BTC:

10-денні коливання ціни пари BTC/USD опустилися на 30%;

30-денні коливання вартості пари BTC/USD впали на 57%.

Динаміка волатильності біткойна

Аналітики Skew констатують, що приблизно такі ж показники спостерігалися ще до стрімкого зниження ціни біткойна в березні. Нагадаємо, тоді курс першої криптовалюти всього за два дні обвалився на 50% – до 3800 доларів. Зараз біткойн торгується на рівні 9200 доларів, а на минулому тижні його ціна зросла на 0,14%.

10-денна волатильність опустилася на 30% – до річного мінімуму. Тиша перед бурею?

– пишуть аналітики Skew на своїй сторінці у Twitter.

10D Realized Vol dropping to a YTD low of 30%.

️Calm before the storm? pic.twitter.com/A93bYFdHdz — skew (@skewdotcom) June 24, 2020

Згідно з індикатором Лінії Боллінджера, волатильність біткойна знаходиться на рівні 0,08 – це найнижче значення з 1 квітня 2020 року. За словами експертів, трейдери торгують обережніше.

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Ціна біткойна демонструвала низьку волатильність і у вересні 2019 року. Тоді найнижче значення було встановлено 22 вересня. У результаті курс криптовалюти різко впав: упродовж наступних двох днів він знизився з 10 тисяч доларів до 8 тисяч доларів за одну одиницю BTC.

Відразу після цього волатильність впала і перебувала на низькому рівні впродовж 13-22 жовтня. Наступного дня, 23 жовтня, курс біткойна обвалився з 8200 доларів до 7000 доларів, а вже 26 жовтня ціна криптовалюти досягла 10 тисяч доларів.

Однак у цьому випадку на вартість BTC вплинула не лише низька волатильність. Адже напередодні, 25 жовтня, президент Китаю заявив, що блокчейн є однією із ключових технологій країни. Саме це повідомлення і могло підштовхнути ціну біткойна вгору.