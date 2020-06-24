Долар може впасти на 35%. Це ослабить його домінування у світі валют. Яка валюта може прийти на заміну, читайте на Фінанси 24.

Стівен Роуч, старший співробітник Єльського університету та колишній голова Morgan Stanley Asia розповів MarketWatch, що його прогноз щодо різкого погіршення курсу долара США може справдитися доволі швидко, а не подія, яка вимальовується вдалині.

Я думаю, що це щось, що відбувається скоріш раніше, ніж пізніше,

– сказав економіст Стівен Роуч.

Про прогноз цього експерта Крах долара не уникнути: валюта впаде на 35% – експерт

Чому долар може впасти

Фінансовий експерт протягом тижнів попереджає про значний спад долара, який міг би сигналізувати про закінчення гегемонії долара як резервної валюти. Це суттєво вплине на глобальні фінансові ринки.

"В епоху COVID-19 все розгортається з шаленою швидкістю", – сказав Роуч. Експерт вказав на скорочення економіки США: ще на початку року рівень безробіття був одним з найнижчих за останні 50 років (3,5%), а за час пандемії додалися 49 мільйонів безробітних, побивши всі антирекорди. Він також відзначив швидку та безпрецедентну фіскальну та монетарну реакцію: в США фактично надрукували 3,2 трильйона доларів, коли ФРС викупив цінні папери.

Що прогнозують для долара

Роуч прогнозує, що незабаром долар знизиться на 35% відносно інших основних валют світу. Причина у збільшенні дефіциту та зменшенню заощаджень.

Цей масштабний перехід на фіскальне стимулювання економіки підірве національні ставки заощаджень і дефіцит поточного рахунку,

– сказав Роуч.

Минулого тижня дефіцит поточного рахунку в США, показник боргу нації перед іншими країнами, зменшився на 0,1% у першому кварталі, зменшившись до 104,2 мільярда доларів із переглянутих 104,3 мільярда доларів у четвертому кварталі 2019 року. Поточний рахунок показує, чи є країна чистим кредитором чи боржником.

Як прогнози сприймають американці

Роуч заявив, що останні його прогнози щодо долара отримали бурхливі та емоційні відгуки читачів та критиків. Експерт вважає, що причина у тому, що США перебувають в особливо чутливий час у своїй історії.

Він заявив, що расові потрясіння, спричинені смертю Джорджа Флойда, пандемія та президентські вибори, що наближаються поєдналися та викликали таку бурхливу реакцію.

"Ми перебуваємо в критичному моменті політичного циклу, і долар є відносною ціною, тому будь-які порівнянні США з іншими країни, що ставлять під сумнів домінування Америки, викликають негативну реакцію у населення", – пояснив експерт.

Що падіння означає для інвесторів

На питання, чи варто інвесторам боятися падіння курсу долара, Роуч відповів, що це буде не перший раз, коли долар суттєво впаде, і що "страх - це питання контексту".

Страх може бути виправданим, "якщо вони не підготовлені і не захищаються і не замислюються над тим, якими можливостями скористатися", – сказав він.

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Які валюти можуть замінити долар

Експерт вказав на євро як на можливу альтернативу долару для покупців валюти. Раніше Роуч заявив, що китайський юань може стати більш привабливим для інвесторів, але все залежить від Китаю.