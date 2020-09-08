Хоч для українців долар і виріс з початку року, насправді він впав відносно основних валют світу. Проте тепер він може почати рости. Що прогнозують для долара та євро, читайте на Фінанси 24.

Індекс долара різко знизився протягом останніх тижнів, коли державні витрати США стрімко зростають, а ставки на цінні папери США навпаки падають. Це призвело до зростання курсу євро до 1,20 долара. З березня долара впав на 10% відносно основних валют світу. Однак зовсім скоро ситуація може обернутися, пише Investing.com.

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Агресивна монетарна політика ЄЦБ (Європейського центрального банку) тримала євро на відносно низькому рівні щодо долара останніми роками.



EUR/USD з 2013 року по сьогодні / Libertex

Як США знецінив долар

Тепер очільник ЄЦБ змінився, натомість тактику агресивної монетарної політики перебрав ФРС у США. Рекордно низькі відсоткові ставки та стимулювання економіки шляхом вливання додаткових грошей спричинили падіння долара, який опустився до курсу 1,20 за євро.

Що може зміцнити долар

Якщо ЄЦБ розпочне агресивну монетарну політику, як робив кілька років тому чи як зараз роблять США, це зміцнить американську валюту в довгостроковій перспективі. Для єврозони ослаблення їхньої валюти матиме певні позитивні наслідки, зокрема вигідний експорт, адже конкурентоспроможність європейських товарів на міжнародних ринках зросте.

За індикатором RSI, якщо доларовий індекс перетне верхню межу в 93,75, то він продовжить рости і досягне 96. А це своєю чергою може стати початком у довгостроковому зростанні.



Індекс долара / Investing.com

Як долар впливає на золото

Проте тривалий ріст долара може вплинути на інші активи, зокрема золото. З березня дорогоцінний метал виріс на 32,7%, побивши історичні максимуми. Все тому, що інвестори вкладаються у золото як у безпечний актив, яким зазвичай і був долар, але через рекордно низькі відсоткові ставки, таким не був.

Зі зростанням долара, загроза інфляції спаде і менше інвесторів обиратиме золото як безпечний актив.