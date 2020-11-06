Індекс американського долара опустився до найнижчого з 2018 року рівня через те, що все вказує на перемогу демократа Джо Байдена. Що відбувається з доларом, читайте на Фінанси 24.

Ймовірна перемога Байдена та рішення ФРС залишити відсоткову ставку на рівні нуля із подальшим збільшенням стимулів, відкотила долар до рівня травня 2018 року, повідомляє Bloomberg. Крім того, досі невідомо, хто отримає контроль над Конгресом.

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Спотовий індекс долара Bloomberg впав на 1,1%. Це відбулося тоді, коли євро зріс на 1,1%, а японська єна зміцнилася до курсу 104 за долар, найвищого рівня з 2016 року. Інвестори почали накопичувати акцій на тлі ризику, який зменшує попит на долар.

Курс долара знизився внаслідок збільшення ймовірності перемоги Байдена,

– сказала Соня Мартен, валютна стратегиня DZ Bank AG.

За її словами, ринок розглядає американську валюту як "безпечну гавань". А зараз, коли збільшується ймовірність того, що результати виборів стануть відомі раніше – очікується, що інвестори цікавляться ризиковими активами, а це ослаблює долар.

Крім того, ФРС знову залишив відсоткову ставку на рівні нулю. Під час пресконференції у четвер голова ФРС Джером Пауелл наголосив на важливості бюджетного стимулювання та зазначив, що він сприяє відновленню економіки. Але така політика також сприяє ослабленню долара, стверджує Альвіс Маріно, валютний стратег Credit Suisse Group AG

Якщо вибори переможе Байден, то слід очікувати падіння напруги у відносинах між Китаєм та США. На думку експертів це зменшить попит на долар як безпечну валюту.

Чому долар буде слабким за президенства Байдена

Перемога Джо Байдена може послабити американський долар у довгостроковій перспективі. Байден може зменшити його купівельну спроможність шляхом підвищення податків, а також зменшенням конкурентоспроможності, якщо знизить тарифи для міжнародної торгівлі.

Курс долара для України

Українці також відчули, що долар послабився. У п'ятницю, 6 листопада Нацбанк знизив офіційний курс на 15 копійок до рівня 28,36.