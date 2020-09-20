Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings оновило свій прогноз курсу гривні до американського долара. Організація представила обмінний курс на 2020-2023 роки.

Упродовж наступних трьох років курс гривні послаблюватиметься, а долар США, відповідно, зростатиме Про це повідомляє Мінфін із покликанням на дані рейтингової агенції.

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Що прогнозують у S&P Global Ratings

Отож, згідно з прогнозом організації, обмінний курс на наступні три роки становитиме:

2020 рік – 29,00 гривень за долар.

– 29,00 гривень за долар. 2021 рік – 30,00 гривень за долар.

– 30,00 гривень за долар. 2022 рік – 30,50 гривні за долар.

– 30,50 гривні за долар. 2023 рік – 31,00 гривень за долар.

За інформацією S&P, Національний банк України втручатиметься в формування курсу валют, щоб уникнути надмірної волатильності й наростити резерви.

У 2020 році Нацбанк придбав валюти на суму в понад 1,2 мільярда доларів. Також тут потрібно врахувати й те, що фінансовий регулятор змушений був продавати валюту в березні та липні, щоб стабілізувати курс гривні.

Загалом, валютні резерви НБУ зростають з 2015 року завдяки позикам і прямим закупівлям іноземної валюти. Станом на кінець серпня цього року валютні резерви України становили 29 мільярдів доларів.

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Що закладено в держбюджеті на 2021 рік

У проєкті Державного бюджету на наступний рік закладено курс – 29 гривень за один долар. Зокрема, у кінці літа Кабінет міністрів України схвалив новий прогноз економічного й соціального розвитку держави.

Як очікують в уряді, на кінець 2021 року курс долара коливатиметься на рівні 28,8 гривні, а середній курс долара за рік становитиме 29,1 гривні.

Щодо мінімальної зарплати, то наступного року вона має зрости до 6250 гривень.

ВВП України у 2021 році має піднятися на 4,6%.

Попередній прогноз S&P

У березні 2020 року міжнародне рейтингове агентство представило такий обмінний курс на кінець року: