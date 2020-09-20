Яким буде курс долара в Україні: агентство S&P представило прогноз до 2023 року
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings оновило свій прогноз курсу гривні до американського долара. Організація представила обмінний курс на 2020-2023 роки.
Упродовж наступних трьох років курс гривні послаблюватиметься, а долар США, відповідно, зростатиме Про це повідомляє Мінфін із покликанням на дані рейтингової агенції.
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Що прогнозують у S&P Global Ratings
Отож, згідно з прогнозом організації, обмінний курс на наступні три роки становитиме:
- 2020 рік – 29,00 гривень за долар.
- 2021 рік – 30,00 гривень за долар.
- 2022 рік – 30,50 гривні за долар.
- 2023 рік – 31,00 гривень за долар.
За інформацією S&P, Національний банк України втручатиметься в формування курсу валют, щоб уникнути надмірної волатильності й наростити резерви.
Загалом, валютні резерви НБУ зростають з 2015 року завдяки позикам і прямим закупівлям іноземної валюти. Станом на кінець серпня цього року валютні резерви України становили 29 мільярдів доларів.
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Що закладено в держбюджеті на 2021 рік
У проєкті Державного бюджету на наступний рік закладено курс – 29 гривень за один долар. Зокрема, у кінці літа Кабінет міністрів України схвалив новий прогноз економічного й соціального розвитку держави.
Щодо мінімальної зарплати, то наступного року вона має зрости до 6250 гривень.
ВВП України у 2021 році має піднятися на 4,6%.
Попередній прогноз S&P
У березні 2020 року міжнародне рейтингове агентство представило такий обмінний курс на кінець року:
- 2020 рік – 25,30 гривні за долар.
- 2021 рік – 25,50 гривні за долар.
- 2022 рік – 26,50 гривні за долар.