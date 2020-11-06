Долар в обмінниках України 6 листопада: який курс у великих містах
Американський долар 6 листопада впав відносно основних валют світ і щодо української гривні також. За яким курсом можна обміняти доларах в обмінниках українських міст, читайте на Фінанси 24.
Курс в обмінниках України 6 листопада
У п'ятницю 6 листопада долар подешевшав. В обмінниках України можна продати долар за курсом 28 гривень 15 копійок, а купити одиницю американської валюти за 28 гривень 40 копійок. Про це свідчать дані "Мінфіну". На чорному ринку валюту продають 28,42, а купують за курсом 28,32 гривні.
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Курс долара в обмінниках великих міст України
- Київ: купівля – 28,30, продаж – 28,38;
- Львів: купівля – 28,32, продаж – 28,41;
- Одеса: купівля – 28,32, продаж – 28,42;
- Харків: купівля – 28,35, продаж – 28,45;
- Дніпро: купівля – 28,25, продаж – 28,45;
- Запоріжжя: купівля – 28,33, продаж – 28,39;
Як повідомляє Нацбанк, у п'ятницю, 6 листопада, 1 долар коштує 28 гривень 36 копійок. Це на 15 копійок менше у порівнянні з курсом у четвер.
Прогнози для курсу долара у 2021
- Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.
- У бюджеті-2021 гривню заклали на рівні 29,1 за долар.
- МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.
- Експерти в консенсус-прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.
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