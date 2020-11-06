Американський долар 6 листопада впав відносно основних валют світ і щодо української гривні також. За яким курсом можна обміняти доларах в обмінниках українських міст, читайте на Фінанси 24.

Курс в обмінниках України 6 листопада

У п'ятницю 6 листопада долар подешевшав. В обмінниках України можна продати долар за курсом 28 гривень 15 копійок, а купити одиницю американської валюти за 28 гривень 40 копійок. Про це свідчать дані "Мінфіну". На чорному ринку валюту продають 28,42, а купують за курсом 28,32 гривні.

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Курс долара в обмінниках великих міст України

Київ: купівля – 28,30, продаж – 28,38;



Львів: купівля – 28,32, продаж – 28,41;



Одеса: купівля – 28,32, продаж – 28,42;



Харків: купівля – 28,35, продаж – 28,45;



Дніпро: купівля – 28,25, продаж – 28,45;



Запоріжжя: купівля – 28,33, продаж – 28,39;

Як повідомляє Нацбанк, у п'ятницю, 6 листопада, 1 долар коштує 28 гривень 36 копійок. Це на 15 копійок менше у порівнянні з курсом у четвер.

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