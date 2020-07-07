Попри численні негативні прогнози для долара, валюта тримається і навіть росте на фоні новин про економічне відновлення та більшої кількості хворих на коронавірус.

Долар подорожчав у вівторок вранці після падіння напередодні. Причина у тому, що інвестори звертаються до цього активу як до безпечного на фоні зростання кількості хворих на COVID-19, пише Investing.

Чому долар виріс

Коронавірус у світі

За даними Університету Джона Хопкінса станом на 7 липня у всьому світі було зареєстровано 11,75 мільйона випадків.

Водночас американська сфера послуг на яку припадає 2/3 економічної активності, стрімко відновлюється. Дані за червень показують, що індекс невиробничої праці зріс до 57,1, що перевищує прогнози аналітиків та показник попереднього місяця – 45,4.

Детальніше Сфера послуг в США стрімко відновлюється: чи свідчить це про вихід з кризи

Долар щодо інших валют

Американський індекс долара, який відслідковує курс щодо інших валют зріс на 0,04% до 96,718.

Долар росте відносно валют Японії та Австралії

Валютна пара USD/JPY (американський долар до японської єни) зросла на 0,02% до 107,37. Тобто долар зріс відносно єни.

Також американський долар підріс щодо австралійського долара. Пара AUD/USD знизилася на 0,06% до 0,6968. Очікують, що Резервний банк Австралії утримуватиме процентні ставки на рівні 0,25%.

Основними ризиками зниження AUD/USD є ескалація напруженості в США та Китаї,

– заявив аналітик Commonwealth Bank of Australia Джо Капурсо.

Долар падає відносно валют Китаю, Нової Зеландії та Великобританії

Тим часом пара NZD/USD зросла на 0,02% до 0,6554. Тобто новозеландський долар зміцнів відносно американського.

Пара USD/CNY знизилася на 0,01% до 7,0152. Китайський юань підсилили китайські акції, в які масово інвестували після закликів влади.

Про гривню Прогноз курсу валют: чи оговтається гривня від відставки Смолія цього тижня

Пара GBP/USD набрала 0,10% до 1,2503, посиливши британський фунт щодо американського долара.