Долар росте відносно інших валют через велику кількість хворих на COVID-19: деталі
Попри численні негативні прогнози для долара, валюта тримається і навіть росте на фоні новин про економічне відновлення та більшої кількості хворих на коронавірус.
Долар подорожчав у вівторок вранці після падіння напередодні. Причина у тому, що інвестори звертаються до цього активу як до безпечного на фоні зростання кількості хворих на COVID-19, пише Investing.
Чому долар виріс
Коронавірус у світі
За даними Університету Джона Хопкінса станом на 7 липня у всьому світі було зареєстровано 11,75 мільйона випадків.
Водночас американська сфера послуг на яку припадає 2/3 економічної активності, стрімко відновлюється. Дані за червень показують, що індекс невиробничої праці зріс до 57,1, що перевищує прогнози аналітиків та показник попереднього місяця – 45,4.
Детальніше Сфера послуг в США стрімко відновлюється: чи свідчить це про вихід з кризи
Долар щодо інших валют
Американський індекс долара, який відслідковує курс щодо інших валют зріс на 0,04% до 96,718.
Долар росте відносно валют Японії та Австралії
Валютна пара USD/JPY (американський долар до японської єни) зросла на 0,02% до 107,37. Тобто долар зріс відносно єни.
Також американський долар підріс щодо австралійського долара. Пара AUD/USD знизилася на 0,06% до 0,6968. Очікують, що Резервний банк Австралії утримуватиме процентні ставки на рівні 0,25%.
Основними ризиками зниження AUD/USD є ескалація напруженості в США та Китаї,
– заявив аналітик Commonwealth Bank of Australia Джо Капурсо.
Долар падає відносно валют Китаю, Нової Зеландії та Великобританії
Тим часом пара NZD/USD зросла на 0,02% до 0,6554. Тобто новозеландський долар зміцнів відносно американського.
Пара USD/CNY знизилася на 0,01% до 7,0152. Китайський юань підсилили китайські акції, в які масово інвестували після закликів влади.
Про гривню Прогноз курсу валют: чи оговтається гривня від відставки Смолія цього тижня
Пара GBP/USD набрала 0,10% до 1,2503, посиливши британський фунт щодо американського долара.