Яким буде курс долара та ріст ВВП у держбюджеті-2021 – відповідь Шмигаля
Восени Рада повинна прийняти державний бюджет на наступний рік. Який у ньому закладуть курс долара та приріст ВВП, читайте на Фінанси 24.
Проєкт державного бюджету на 2021 рік подадуть у Верховну Раду 15 вересня. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Херсону, пише Укрінформ
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15 вересня, так, як цього вимагає закон, Міністерством фінансів буде поданий у Верховну Раду проєкт бюджету на 2021 рік. Є основні параметри, вони сьогодні доопрацьовуються, дискутуються. Ми їх представимо 15 вересня,
– сказав Шмигаль.
Що передбачать у бюджеті:
- ріст ВВП на 4,7%;
- дефіцит бюджету – 6%;
- курс долара, вписаний у бюджет, становитиме 29 гривень.
Шмигаль висловив впевненість, що цього року проєкт Державного бюджету на 2021 рік ухвалять вчасно.
Як передбачає Бюджетний кодекс України, Кабінет Міністрів затверджує і подає до парламенту до 15 вересня проєкт закону про державний бюджет на наступний рік.
Як мінявся курс долара у 2020 з початку пандемії
- Березень. На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар через введення карантинних заходів та панічних настроїв серед населення.
- Квітень-травень. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати. Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла.
- Червень. Проте за червень гривня знову зміцнилася до моменту відставки Смолія, який повідомив про політичний тиск.
- Липень. У липні гривня падала через невизначеність із незалежністю НБУ, новим головою, а також через заяви з боку Зеленського та влади щодо того, що гривня має бути по 30.
- Серпень. Останнього місяця літа гривня зміцнилася, зокрема завдяки експортерам сільської продукції, ціни на яку були вищими, ніж минулого року.
- Вересень. Гривня розпочала осінь із девальвації. Станом на 11 вересня курс гривні щодо долара НБУ – 27,83.