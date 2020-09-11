Восени Рада повинна прийняти державний бюджет на наступний рік. Який у ньому закладуть курс долара та приріст ВВП, читайте на Фінанси 24.

Проєкт державного бюджету на 2021 рік подадуть у Верховну Раду 15 вересня. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Херсону, пише Укрінформ

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15 вересня, так, як цього вимагає закон, Міністерством фінансів буде поданий у Верховну Раду проєкт бюджету на 2021 рік. Є основні параметри, вони сьогодні доопрацьовуються, дискутуються. Ми їх представимо 15 вересня,

– сказав Шмигаль.

Що передбачать у бюджеті:

ріст ВВП на 4,7%;

дефіцит бюджету – 6%;

курс долара, вписаний у бюджет, становитиме 29 гривень.

Цікаво, що в оновленому держбюджеті-2020 курс долара передбачили на рівні 29,5 гривень.

Шмигаль висловив впевненість, що цього року проєкт Державного бюджету на 2021 рік ухвалять вчасно.

Як передбачає Бюджетний кодекс України, Кабінет Міністрів затверджує і подає до парламенту до 15 вересня проєкт закону про державний бюджет на наступний рік.

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