В обмінних пунктах України євро та долар дещо додали у ціні. Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 28 гривень 33 копійок. А євро – 33 гривні 23 копійки. Яка ситуація з вартістю долара в обмінниках – читайте в матеріалі 24 каналу.

Про ситуацію з вартістю валюти в різних містах України свідчать дані Мінфіну. Важливо Курс валют на 2 жовтня: долар та євро продовжують дорожчати Київ долар: купівля 28,25 гривні, продаж 28,45 гривні,

євро: купівля 32,95 гривні, 32,35 гривні. Харків долар: купівля 28,25 гривні, продаж 28,45 гривні,

євро: купівля 32,95 гривні, продаж 33,39 гривні. Дніпро долар: купівля 28,25 гривні, продаж 28,45 гривні,

євро: купівля 32,95 гривні, продаж 33,35 гривні. Одеса долар: купівля 28,25 гривні, продаж 28,45 гривні,

євро: купівля 32,90 гривні, продаж 33,35 гривні. Львів долар: купівля 28,25 гривні, продаж 28, 45 гривні,

євро: купівля 32,95 гривні, продаж 33,40 гривні. Запоріжжя долар: купівля 28,25, продаж 28,45 гривні,

євро: купівля 32,90 гривні, продаж 33,35 гривні. Цікаво Чи буде долар по 30: що зараз відбувається з гривнею – пояснення НБУ Що відбуватиметься з гривнею у 2021 році: прогноз Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.

погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році. У бюджеті-2021 гривню планують закласти на рівні 29,1 за долар.

гривню планують закласти на рівні 29,1 за долар. МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.

прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар. Експерти у прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.