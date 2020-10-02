Гривня продовжує дешевшати: який курс в обмінниках у містах України
В обмінних пунктах України євро та долар дещо додали у ціні. Нацбанк встановив офіційний курс долара на рівні 28 гривень 33 копійок. А євро – 33 гривні 23 копійки. Яка ситуація з вартістю долара в обмінниках – читайте в матеріалі 24 каналу.
Про ситуацію з вартістю валюти в різних містах України свідчать дані Мінфіну.
Важливо Курс валют на 2 жовтня: долар та євро продовжують дорожчати
Київ
- долар: купівля 28,25 гривні, продаж 28,45 гривні,
- євро: купівля 32,95 гривні, 32,35 гривні.
Харків
- долар: купівля 28,25 гривні, продаж 28,45 гривні,
- євро: купівля 32,95 гривні, продаж 33,39 гривні.
Дніпро
- долар: купівля 28,25 гривні, продаж 28,45 гривні,
- євро: купівля 32,95 гривні, продаж 33,35 гривні.
Одеса
- долар: купівля 28,25 гривні, продаж 28,45 гривні,
- євро: купівля 32,90 гривні, продаж 33,35 гривні.
Львів
- долар: купівля 28,25 гривні, продаж 28, 45 гривні,
- євро: купівля 32,95 гривні, продаж 33,40 гривні.
Запоріжжя
- долар: купівля 28,25, продаж 28,45 гривні,
- євро: купівля 32,90 гривні, продаж 33,35 гривні.
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Що відбуватиметься з гривнею у 2021 році: прогноз
- Аналітики Oxford Economics погіршили прогноз курсу гривні до 28,4 гривні за долар у 2021 році.
- У бюджеті-2021 гривню планують закласти на рівні 29,1 за долар.
- МВФ прогнозує, що українська гривні у 2021 році буде на рівні 28,9 гривні за долар.
- Експерти у прогнозі від Мінекономіки зійшлися на думці, що 1 долар коштуватиме 28,6 гривні у 2021 році.
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